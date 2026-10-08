Από την Πνύκα, τον χώρο όπου γεννήθηκαν ιδέες που επηρέασαν τον κόσμο, ο Μάρκο Ρούμπιο άσκησε συνολική κριτική στην πορεία της Δύσης, υποστηρίζοντας ότι έχει χάσει τον προσανατολισμό και την αυτοπεποίθησή της. Με σαφές μήνυμα ότι δεν έχει λόγο να απολογείται για όσα την έκαναν ξεχωριστή, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επιχείρησε να επαναφέρει στο προσκήνιο τις αξίες και τις αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε ο δυτικός κόσμος.



«Στη Δύση δεν αξίζει να ντρεπόμαστε για τα πράγματα που μας έκαναν ξεχωριστούς»

«Σήμερα, μεγάλο μέρος της Δύσης έχει ξεχάσει αυτή την ποιότητα. Με την πάροδο του χρόνου, εμείς στη Δύση αρχίσαμε να ντρεπόμαστε για τα ίδια τα πράγματα που μας έκαναν ξεχωριστούς. Νιώσαμε αμηχανία επειδή τα επιτεύγματά μας, μάς ξεχώριζαν από τον υπόλοιπο κόσμο» τόνισε ο Ρούμπιο στέλνοντας μηνύματα στους συμμάχους της Αμερικής.

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του έθεσε στο επίκεντρο, τη σχέση της Δύσης με τις ίδιες τις αξίες της. Όπως είπε ενοχοποίησε την ισχύ και την ευημερία της, υποχώρησε σε θέματα εθνικής ταυτότητας και κυριαρχίας, άνοιξε τα σύνορά της και εμφανίζεται φοβική, χαμένη σε μια ατέρμονη συζήτηση για κάθε λογής δικαιώματα, υπονοώντας χωρίς να μιλήσει ευθέως για κάθε λογής μειονότητες και μετανάστες.

Η σχέση της Δύσης με τις ιδίες τις αξίες της στο επίκεντρο της ομιλίας του Ρούμπιο

«Η ευημερία μας έγινε κατά κάποιον τρόπο πηγή ενοχής. Δεν πιστεύουμε πλέον ότι αξίζουμε και ότι κερδίσαμε το μεγαλείο μας. Η λέξη «εθνικισμός» έγινε βρισιά, κι έτσι γκρεμίσαμε τα μνημεία μας, καταδικάσαμε τη δική μας ιστορία και, σε πάρα πολλά μέρη, μάθαμε τα παιδιά μας να ντρέπονται για τις χώρες που θα κληρονομούσαν τόνισε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ .



Μ. Ρούμπιο: «Μεταφέραμε τις αποφάσεις μας σε γραφειοκράτες μακριά από τον έλεγχό μας»

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας περιέγραψε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τη Δύση και έθεσε το δίλημμα με όρους ισχύος, αυτοπεποίθησης και δράσης, στέλνοντας σαφή μηνύματα στις Βρυξέλλες: «Και κάθε χρόνο που περνά, φαίνεται να εκχωρούμε όλο και περισσότερη από την κυριαρχία μας, μεταφέροντας τις αποφάσεις μας σε γραφειοκρατίες που βρίσκονται πολύ πέρα από τον έλεγχό μας. Όμως άλλοι ήταν υπερβολικά πρόθυμοι να καλύψουν το κενό που αφήσαμε -το κενό που άφησε πίσω της η αδυναμία μας. Και καθώς η αυτοπεποίθηση της Δύσης κλονιζόταν, οι αντίπαλοι και οι ανταγωνιστές της γίνονταν όλο και πιο διεκδικητικοί, αυξάνοντας τον δικό τους πλούτο και τη δική τους ισχύ στη θέση μας».

Ρούμπιο: Μεταφέραμε τις αποφάσεις μας σε γραφειοκράτες

«Η επόμενη δεκαετία θα είναι καθοριστική για τη Δύση»

Το επόμενο μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο ήταν στραμμένο στο μέλλον. Η δεκαετία που έρχεται, όπως τόνισε, θα είναι καθοριστική για το εάν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή αν θα παραδοθεί σε ένα μέλλον ατροφίας υποτέλειας και παρακμής- όπως είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα περιέγραψε την επιλογή της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Είτε θα επιλέξουμε να δράσουμε τώρα είτε θα χάσουμε τελικά τη δυνατότητα να επιλέξουμε αν θα δράσουμε. Υπό τον Πρόεδρο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει την επιλογή τους. Επιλέγουμε την αδιαπραγμάτευτη επιδίωξη της εθνικής ισχύος: να πάρουμε ξανά τον έλεγχο των κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού μας, να επαναβιομηχανοποιήσουμε την οικονομία μας, να ανοικοδομήσουμε την άμυνά μας και να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στις τεχνολογίες και τις βιομηχανίες του μέλλοντος» τόνισε.

Ρούμπιο από τις ΗΠΑ: Καθοριστική η επόμενη δεκαετία

Ρούμπιο: Από το λίκνο του πολιτισμού υπενθύμισε τις αξίες που πρεσβεύει η Δύση

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ έθεσε ως προτεραιότητα τα νέα σύνορα, την τεχνολογική και βιομηχανική πρωτοπορία με επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, την άμυνα και την ενέργεια. Και, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, μίλησε για μια νέα κούρσα εξερεύνησης του Διαστήματος, με επιστροφή στη Σελήνη.

