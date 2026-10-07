Ύμνος στην Ελλάδα η ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα

«Υπόδειγμα συμμάχου και απαραίτητος φίλος των ΗΠΑ»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.26 , 20:29 Φίλιππος Καμπούρης: Οι πασίγνωστοι τραγουδιστές που καταθέτουν ως μάρτυρες
07.10.26 , 20:15 Υπόθεση Καμπούρη: Μιλά στο Star η γυναίκα που ξεσκέπασε το κύκλωμα
07.10.26 , 20:11 Alfa Romeo: Με ποια μοντέλα πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026
07.10.26 , 20:03 Τροχός της Τύχης: «Φανταστικές επιλογές!» – Η Άρτεμις βρήκε αμέσως τη λύση
07.10.26 , 19:42 Ύμνος στην Ελλάδα η ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα
07.10.26 , 19:39 Cash or Trash: Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου απογοήτευσε τη Χρυσούλα
07.10.26 , 19:17 Δωρεάν βιβλία ΟΠΕΚΑ: Ξεκίνησε η αναδιανομή
07.10.26 , 19:16 Νίκος Καρβέλας – Άννα Βίσση: Η απάντηση που «καίει» για τα χρήματα του ΟΑΚΑ
07.10.26 , 18:57 Ξεκινά νέο νικηφόρο κεφάλαιο για τη Ford
07.10.26 , 18:46 Cash or Trash: Ο «Jack Sparrow» έφερε το πειρατικό του λάφυρο
07.10.26 , 18:41 Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο περίπτερο της Opel στην AUTO ATHINA 2026
07.10.26 , 18:19 Σε κυκλοφορία ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός του ΗΣΑΠ
07.10.26 , 18:18 Renault 4 E-Tech Electric Canvas Roof: Θα γράψει ιστορία
07.10.26 , 17:46 Άννα Κουρή: Γιατί δεν έγινε ποτέ το remake των «Μεν και Δεν»
07.10.26 , 17:40 Ασφάλεια Ασπροπύργου: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Νίκαια
Νίκος Καρβέλας – Άννα Βίσση: Η απάντηση που «καίει» για τα χρήματα του ΟΑΚΑ
Αλεξάνδρα Νίκα: Κομψή και glam εμφάνιση στα σοκάκια της Μυκόνου
Τροχός της Τύχης: «Ζόρικη υπόθεση» η λύση του γρίφου
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η biker rock εμφάνιση στο ΟΑΚΑ με mini τσαντάκι Chanel
Βίσση σε μουσικούς: «Eίστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε»
Τροχός της Τύχης: «Φανταστικές επιλογές!» – Η Άρτεμις βρήκε αμέσως τη λύση
Γιώργος Μαζωνάκης: Η είσοδος του σπιτιού του πλημμυρισμένη από λουλούδια
Υπόθεση Καμπούρη: Μιλά στο Star η γυναίκα που ξεσκέπασε το κύκλωμα
Anastazja - Χρύσανθος: «Θα προτιμούσα να μην ξανασυνεργαστούμε»
Γνωστός ηθοποιός για τη μάχη με τον καρκίνο: «Έχασα 18 κιλά»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Τσαμούρη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Η ιστορική ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε στην Πνύκα, επαινώντας την Ελλάδα για τον πολιτισμό και τη σημασία της ως σύμμαχος των ΗΠΑ.
  • Η Ακρόπολη, σύμφωνα με τον Ρούμπιο, παραμένει σύμβολο πολιτισμού και επιρροής στον δυτικό κόσμο εδώ και χιλιάδες χρόνια.
  • Αναφέρθηκε στην ιστορία της Ακρόπολης και την αντίσταση των Αθηναίων κατά των Περσών το 480 π.Χ.
  • Σύνδεσε την κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας με την ίδρυση των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας την επιρροή της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στους Αμερικανούς ιδρυτές.
  • Επισήμανε ότι πολλές σύγχρονες πολιτικές έννοιες προέρχονται από την αρχαία Ελλάδα, όπως η δημοκρατία και η πολιτική.

Στην Πνύκα μίλησε πριν από λίγο ο υπουργός Eξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σε μια ομιλία που ήταν ύμνος στην Ελλάδα τόσο για το παρελθόν της όσο και για το σημερινό της ρόλο.  Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, η οποία παρακολούθησε την ομιλία, στη σκιά της Ακρόπολης ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ χαρακτήρισε την Ελλάδα υπόδειγμα συμμάχου και απαραίτητο φίλο των Ηνωμένων Πολιτείων, καλώντας όλες τις σύμμαχες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. 

Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Τσαμούρη για την ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ τόνισε  ότι, σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου.

«Υπάρχουν σπουδαία ερείπια σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε πολλές περιπτώσεις είναι τόποι όπου η Ιστορία μοιάζει να έχει εξαντλήσει τον εαυτό της, απομεινάρια μακρινών πολιτισμών που έχουν προ πολλού χαθεί από τη ζωντανή μνήμη. Όμως η Ακρόπολη είναι διαφορετική», ανέφερε.

Συνάντηση Δένδια - Ρούμπιο: Συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα

Όπως σημείωσε, ο πολιτισμός που δημιούργησε όσα στέκουν στην Ακρόπολη «εδώ και χιλιάδες χρόνια αιχμαλωτίζει τη φαντασία του δυτικού κόσμου», ενώ γενιές πολιτικών ηγετών, καλλιτεχνών και φιλοσόφων στράφηκαν προς αυτόν «με θαυμασμό και δέος».

Η καταστροφή της Ακρόπολης και η ανέγερση του Παρθενώνα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έκανε εκτενή αναφορά στα γεγονότα του 480 π.Χ., όταν οι στρατιές του Ξέρξη έφθασαν στην Αθήνα και έβαλαν φωτιά στα ιερά της.

Οι περισσότεροι Αθηναίοι είχαν ήδη εγκαταλείψει την πόλη με πλοία και είχαν καταφύγει σε κοντινό νησί. Μια μικρή ομάδα, ωστόσο, αρνήθηκε να εγκαταλείψει την πόλη και οχυρώθηκε στην Ακρόπολη.

Συνάντηση Γεραπετρίτη - Ρούμπιο: «Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα»

Όπως περιέγραψε ο Ρούμπιο, οι Αθηναίοι προέβαλαν μια ύστατη αντίσταση, ρίχνοντας τεράστιους βράχους από τους γκρεμούς πάνω στους Πέρσες εισβολείς και καταφέρνοντας για ημέρες να κρατήσουν σε απόσταση «τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία εκείνης της εποχής».

Τελικά καταβλήθηκαν. Οι Πέρσες λεηλάτησαν τους ναούς, έκαψαν τα ιερά και ισοπέδωσαν την Ακρόπολη.

Όταν οι Αθηναίοι επέστρεψαν, συγκέντρωσαν τα κατεστραμμένα απομεινάρια της παλιάς Ακρόπολης και τα έθαψαν στον λόφο. Δεκαετίες αργότερα, υπό τον Περικλή, ύψωσαν τον Παρθενώνα.

«Εδώ και 25 αιώνες ο Παρθενώνας στέκει όρθιος. Αυτοκρατορίες αναδύθηκαν και κατέρρευσαν κάτω από τη σκιά του», ανέφερε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι οι απόγονοι των ανθρώπων που τον έχτισαν, «οι γιοι της Αθήνας και της Ρώμης», μετέφεραν τον πολιτισμό τους μέχρι τις άκρες της Γης.

Η αναφορά του Ρούμπιο στην ιστορία της Ελλάδας

Η αναφορά του Ρούμπιο στην ιστορία της Ελλάδας 

Ρούμπιο στην Πνύκα: «Ένα χρέος που ο χρόνος και η απόσταση δεν μπορούν να σβήσουν»

Ο Ρούμπιο συνέδεσε στη συνέχεια την κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας με την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Δυόμισι αιώνες μετά την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, στην άλλη άκρη του κόσμου από το σημείο όπου βρίσκομαι σήμερα, στέκομαι εδώ ως υπουργός Εξωτερικών αυτής της Δημοκρατίας και ως δισέγγονος εποίκων που έφτασαν στον Νέο Κόσμο από την Ισπανία», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Στέκομαι εδώ για να μαρτυρήσω ένα χρέος που κανένα πέρασμα του χρόνου και καμία γεωγραφική απόσταση δεν μπορούν ποτέ να σβήσουν».

Ο Πλούταρχος και οι ιδρυτές της Αμερικής

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη γοητεία που ασκούσε η αρχαιότητα στους ανθρώπους που ίδρυσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως είπε, οι ιδρυτές της χώρας του ήταν εξαιρετικά μελετημένοι στην Ιστορία και είχαν βαθιά επίγνωση της θέσης τους μέσα σε αυτήν. Ωστόσο, καμία άλλη εποχή του παρελθόντος δεν είχε αιχμαλωτίσει την προσοχή και τη φαντασία τους όσο η αρχαιότητα.

Στην Αθήνα ο Ρούμπιο - «Πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ η Ελλάδα»

Επισήμανε μάλιστα ότι πολλοί εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν πως ο συγγραφέας που αναφέρεται συχνότερα στα Federalist Papers δεν ήταν κάποιος φιλόσοφος του Διαφωτισμού ή πολιτικός θεωρητικός, αλλά ο Πλούταρχος, «ο Έλληνας βιογράφος των μεγάλων ανδρών της Ελλάδας και της Ρώμης».

Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη συνέχεια στην επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στις ιδέες των ιδρυτών των ΗΠΑ αλλά και ευρύτερα στους φιλοσόφους και τους πολιτικούς της Δύσης.

«Η Αθήνα μάς έδωσε τη δημοκρατία, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης μάς έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι αντιλήψεις για τον νόμο, την αρετή, την ιδιότητα του πολίτη και τη δημοκρατική διακυβέρνηση διαμορφώθηκαν στις ελληνικές πόλεις-κράτη.

Ακόμη και μεγάλο μέρος του σύγχρονου πολιτικού λεξιλογίου, πρόσθεσε, με λέξεις όπως «δημοκρατία», «τυραννία» και την ίδια τη λέξη «πολιτική», έχει τις ρίζες του στην Ελλάδα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟ
 |
ΠΝΥΚΑ
 |
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΟΥΜΠΙΟ
 |
ΗΠΑ ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΜΟΥΡΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τουρκία παραβιάσεις
Πολιτικη
Με παραβιάσεις απάντησε η Τουρκία στην επίσκεψη Ρούμπιο
Ρούμπιο στην Πνύκα: Η ιστορική ομιλία και η Ελλάδα
Πολιτικη
Ποιοι έχουν εκφωνήσει ομιλία στην Πνύκα πριν από τον Μάρκο Ρούμπιο
Μάρκο Ρούμπιο: Στήριξη Στην Ελλάδα, Μήνυμα Προς Την Τουρκία
Πολιτικη
Συνάντηση Δένδια - Ρούμπιο: Συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα
Ρούμπιο - Γεραπετρίτης: Πυλώνας Σταθερότητας Η Ελλάδα
Πολιτικη
Συνάντηση Γεραπετρίτη - Ρούμπιο: «Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα»
Μάρκο Ρούμπιο Αθήνα
Πολιτικη
Στην Αθήνα ο Ρούμπιο - «Πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ η Ελλάδα»
Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Η ατζέντα των επαφών
Πολιτικη
Επίσκεψη Ρούμπιο: Τα μηνύματα της Ουάσιγκτον - Τι θα συζητήσει με Μητσοτάκη
Τι ζητάμε από τους Αμερικανούς
Πολιτικη
Τι φέρνει για το οπλοστάσιο της Ελλάδας ο Ρούμπιο στην Αθήνα
Μητσοτάκης στη γιορτή ΝΔ
Πολιτικη
Μητσοτάκης στα «γενέθλια» ΝΔ: Η χώρα χρειάζεται καλό καπετάνιο
Μάρκο Ρούμπιο: Έρχεται Στην Αθήνα - Γιατί Δεν Πάει Τουρκία
Πολιτικη
Στην Αθήνα την Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο - Γιατί δεν πάει στην Τουρκία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top