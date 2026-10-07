Συνάντηση Δένδια - Ρούμπιο: Συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα

Η στήριξη στην Ελλάδα και τα μηνύματα προς την Τουρκία

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Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επισκέπτεται την Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ.
  • Υπεγράφη επιστολή προθέσεων για συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, περιλαμβάνοντας συνεκπαίδευση και κυβερνοασφάλεια.
  • Ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η συμφωνία ενισχύει τη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ, εστιάζοντας σε θέματα άμυνας και ενέργειας.
  • Σημείωσε τη στήριξη των ΗΠΑ στις ενεργειακές προσπάθειες της Ελλάδας, χωρίς να αναφερθεί δημόσια στην Τουρκία.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, με την πρωτεύουσα να είναι «αστακός». Ο Ρούμπιο ξεκίνησε το πρόγραμμά του από το υπουργείο Εξωτερικών, όπου συναντήθηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ. 

Συνάντηση Γεραπετρίτη - Ρούμπιο: «Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα»

Στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου υπεγράφη και επιστολή προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. 

Η συμφωνία προβλέπει συνεργασία σε τομείς όπως η συνεκπαίδευση, οι κοινές ασκήσεις, η κυβερνοασφάλεια και η κυβερνοάμυνα.  

Την υπογραφή παρακολούθηκαν ο Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. 

Μάρκο Ρούμπιο - Νίκος Δένδιας

Συνάντηση του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια / Φωτογραφίες Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Συνάντηση Ρούμπιο - Δένδια στην Αθήνα

«Η συμφωνία που υπεγράφη δίνει μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασίας μας για την περαιτέρω μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων» ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

Υπεγράφη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα

«Στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που μπορούμε, τόσο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, σε στενή έννοια, όσο όμως και για την εφεδρεία μας. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η μεταφορά τεχνογνωσίας, οι κοινές ασκήσεις, η στενή επικοινωνία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα μάς δίνει μία επιπλέον δυνατότητα. Για εμάς, τις Ένοπλες Δυνάμεις, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, για την οποία είμαστε ευτυχείς», επεσήμανε ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας. 

Το απόγευμα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Μάρκο Ρούμπιο: Η στήριξη στην Ελλάδα και τα μηνύματα προς την Τουρκία

Ο Αμερικανός υπουργός αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη σχέση των δύο χωρών, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «σημαντικό και σταθερό σύμμαχο των ΗΠΑ». 

Στην ατζέντα των επαφών βρίσκονται η άμυνα, η ενέργεια, η ασφάλεια και οι περιφερειακές εξελίξεις. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της διπλωματικής συντάκτριας Κατερίνας Τσαμούρη στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, είχε η αναφορά του Ρούμπιο στα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας. Αν και στις δημόσιες δηλώσεις του δεν έκανε συγκεκριμένη αναφορά ούτε στην Τουρκία ούτε στο καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου, τόνισε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν τις προσπάθειες της Ελλάδας. 

Μάρκο Ρούμπιο: Στήριξη στην Ελλάδα, μήνυμα και προς την Τουρκία

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ενεργειακές διασυνδέσεις με άλλες χώρες, σημειώνοντας ότι ορισμένα ευαίσθητα ζητήματα είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζονται μέσω διπλωματικών επαφών και όχι δημόσια. 

Η ενέργεια αποτελεί, άλλωστε, ένα από τα βασικά θέματα του Στρατηγικού Διαλόγου, μαζί με την άμυνα και την περιφερειακή ασφάλεια. 

 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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