Συνάντηση Γεραπετρίτη - Ρούμπιο: «Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα»

Τι συζήτησαν οι δύο υπουργοί Εξωτερικών

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Πολιτικη
«Πυλώνα σταθερότητας και απαραίτητο σύμμαχο» χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο / Βίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών και επέκταση της ενεργειακής συνεργασίας με αμερικανικό LNG.
  • Ο Στρατηγικός Διάλογος ενισχύει τις αμυντικές σχέσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, με ανάπτυξη F-16 Viper και ένταξη F-35.
  • Η Ελλάδα διατηρεί ηγετικό ρόλο σε ναυτικές επιχειρήσεις και συμμετοχή σε πολυμερή σχήματα, όπως το 3+1.
  • Η Κύπρος αναγνωρίζεται ως κρίσιμος παράγοντας ασφάλειας, με έμφαση στην επανένωσή της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
  • Η Ελλάδα θεωρείται απαραίτητος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και την ασφάλεια του πολιτισμού.

Νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ συμφώνησαν Ελλάδας - ΗΠΑ, όπως τόνισαν στις κοινές τους δηλώσεις οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών.

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Στις δηλώσεις του ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι σε ε συνθήκες εντεινόμενου ανταγωνισμού, ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας και ΗΠΑ αποτελεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο των σχέσεών μας και την προώθηση της διεθνούς περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.

Πρόσθεσε ακόμα ότι ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, ενώ ο ελληνόκτητος στόλος μεταφέρει το ένα τέταρτο του αμερικανικού LNG.

Είπε στη συνέχεια πως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας.

Μάρκο Ρούμπιο και Γιώργος Γεραπετρίτης

Μάρκο Ρούμπιο και Γιώργος Γεραπετρίτης στις κοινές δηλώσεις τους / Φωτογραφία Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

«Μοχλός εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων είναι η Ομογένεια, με πάνω από 100.000 Αμερικανούς πολίτες ελληνικής καταγωγής στη γενέτειρα του κ. Ρούμπιο, ενώ υπάρχουν πλέον πάνω από 100 απευθείας πτήσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ», τόνισε ο Έλληνας υπουργός και πρόσθεσε: «Συζητήσαμε για τη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και την κατάσταση στην υποσαχάρια Αφρική, η οποία επηρεάζει και τις μεταναστευτικές ροές. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, ζήτημα που ανέδειξε κατά την προεδρία της το 2025».

Ο κ. Γεραπετρίτης είπε ακόμα πως παράλληλα, αποτελεί προτεραιότητα η ασφάλεια των χριστιανικών πληθυσμών, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία στη Μέση Ανατολή, καθώς και η καταπολέμηση του παρωχημένου εθνικισμού στα Βαλκάνια.

Η Ελλάδα διατηρεί σταθερά τις αμυντικές της δαπάνες πάνω από το καθορισμένο όριο, τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης και πρόσθεσε πως είναι πάροχος ασφάλειας, διατηρώντας ηγετικό ρόλο σε όλες τις ναυτικές επιχειρήσεις, όπως η ASPIDES και η ATALANTA, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά με τις αμερικανικές πρωτοβουλίες. Έχει επίσης κρίσιμη συμμετοχή σε πολυμερή σχήματα, όπως το 3+1, το οποίο έχει αναβαθμιστεί σε ένα πολύ ισχυρό γεωπολιτικό, πολυμερές σχήμα, και λόγω της συμβολής του Μάρκο Ρούμπιο.

Αναφερόμενος στην Κύπρο επισήμανε ότι αποτελεί απαραίτητο κομμάτι της αρχιτεκτονικής ασφάλειας επισημαίνοντας ότι είναι αναγκαία η επανένωσή της με πυξίδα το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης και της ευημερίας, αποτρέποντας σταθερά οποιαδήποτε αναθεωρητική απειλή.

Τέλος ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικώς είπε ότι η σύνδεση Ελλάδας και ΗΠΑ βασίζεται σε κοινές αξίες, στον απόηχο των Επαναστάσεων των δύο χωρών. «Όπως είχε γράψει ο Τόμας Τζέφερσον σε απάντησή του στον Αδαμάντιο Κοραή εν μέσω της Ελληνικής Επανάστασης: "Κανένας λαός δεν αισθάνεται ζωηρότερη συμπάθεια από εμάς για τα δεινά που υποφέρουν οι Έλληνες"», κατέληξε

Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Μάρκο Ρούμπιο, Γιώργος Γεραπετρίτης

Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Μάρκο Ρούμπιο, Γιώργος Γεραπετρίτης / Φωτογραφία Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Μάρκο Ρούμπιο: «Η Ελλάδα απαραίτητος σύμμαχος του ΝΑΤΟ» 

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι «Ελλάδα και ΗΠΑ διατηρούν μια ιστορική συμμαχία. Η σημασία της υπογραμμίζεται από τις ταραχές στον κόσμο στον οποίο ζούμε στο Ιράν, το Ορμούζ, την Υεμένη και την Ουκρανία. Πρόκειται για μια συμμαχία ιστορικής φύσης με γερά θεμέλια, που αποτελεί πηγή σταθερότητας. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος».

Είπε ακόμα ότι υπάρχει κοινή κατανόηση για τις προκλήσεις στην κοινωνία μας και την αντιμετώπισή τους.

Ο Αμερικάνος υπουργός Εξωτερικών είπα ακόμα ότι η Ελλάδα είναι ένας στενός εταίρος στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και στα τρομοκρατικά θέματα. Λόγω της θέσης της στον χάρτη, είναι εκτεθειμένη σε διαφορετικές απειλές.

Μάρκο Ρούμπιο

Μάρκο Ρούμπιο / Φωτογραφία Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

«Προχωράμε σε νέο μνημόνιο για την ανταλλαγή πληροφοριών» τόνισε ο κ. Ρούμπιο και πρόσθεσε: «Δεν θέλουμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται, η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και σταθερό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, με στόχο να αντιμετωπίσει κάθε απειλή. Επίσης, αποτελεί σημαντικό μέλος στη διασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος της Συμμαχίας».

Τέλος ο κ. Ρούμπιο είπε ότι θέλουμε νέους διασυνδετήριους αγωγούς και επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Οι υπουργοί Εξωτερικών, μαζί με το υπουργείο Εσωτερικών και το FBI, θέλουμε να διασφαλίσουμε τους θησαυρούς του πολιτισμού».

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ΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
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KΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΙΛ
 |
ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΑ
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