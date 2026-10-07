Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Χιλιάδες αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα, ενώ την ευρύτερη περιοχή επιτηρούν και drones, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα μέτρα κορυφώνονται σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, με σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίες θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου.

Επίσκεψη Ρούμπιο: Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από το βράδυ της Τρίτης έχουν τεθεί σε εφαρμογή προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες. Οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Οι παρεμβάσεις αφορούν την περιοχή γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και κεντρικές λεωφόρους και δρόμους, μεταξύ των οποίων η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν. Παράλληλα, αντίστοιχες παρεμβάσεις μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλα σημεία, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, και συστήνει τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Όσοι χρειαστεί να κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία.

Επίσκεψη Ρούμπιο: Τι ισχύει για το Μετρό

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο προσωρινών κλεισιμάτων σταθμών του Μετρό, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι σταθμοί αναμένεται να κλείνουν μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα και για όσο κρίνεται απαραίτητο, με στόχο να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών.

Ειδική μέριμνα υπάρχει για τον σταθμό «Ευαγγελισμός», λόγω της γειτνίασής του με το νοσοκομείο, καθώς υπάρχει πρόθεση να παραμείνει ανοιχτός.

Επίσκεψη Ρούμπιο: Απαγόρευση συγκεντρώσεων και μηχανοκίνητων πορειών

Παράλληλα, από τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες σε συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας.

Η απαγόρευση αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι η απαγόρευση επιβάλλεται λόγω «σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια», καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρξει διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως σε βάρος της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, εκτιμάται ότι απειλείται σοβαρά η κοινωνικοοικονομική ζωή τόσο στη συγκεκριμένη περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

Τα μέτρα ασφαλείας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να προσαρμόζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με την εξέλιξη της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο.