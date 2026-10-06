«Φρούριο» θα θυμίζει το το κέντρο της Αθήνας ενόψει της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα τίθενται σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα και θα διαρκέσουν έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου. Η μεγαλύτερη ένταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αναμένεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου.

Επίσκεψη Ρούμπιο: Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Οι προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας θα αφορούν βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

Μεταξύ άλλων, οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και τις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Οι περιορισμοί, όπως διευκρινίζει η Αστυνομία, θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τις ανάγκες ασφαλείας.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, και να προτιμήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

«Οι οδηγοί που θα κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία των οδηγών προς αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Επίσκεψη Ρούμπιο: Πού απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις

Παράλληλα, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026.

Η απαγόρευση αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Όπως αναφέρεται στην αστυνομική ανακοίνωση, «η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς από τη διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων».

Επίσκεψη Ρούμπιο: Χιλιάδες αστυνομικοί και drones

Για την ασφάλεια της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών θα αναπτυχθούν χιλιάδες αστυνομικοί από τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Στα μέτρα θα συμμετέχουν δυνάμεις από τα Μέτρα Τάξης, την Αστυνομία Αθηνών, την Ασφάλεια και την Τροχαία, ενώ στην επιτήρηση θα χρησιμοποιηθούν και drones.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανώτατους αξιωματικούς, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι σταθμοί του Μετρό να κλείνουν μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα και για όσο είναι απολύτως απαραίτητο.

Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει για τον σταθμό «Ευαγγελισμός», ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αναμένεται να κλείσει, λόγω της λειτουργίας του νοσοκομείου.

Επίσκεψη Ρούμπιο: Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας

Παράλληλα με τα μέτρα ασφαλείας, έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας.

Σήμερα, Τρίτη στις 19:00, οργανώσεις και συλλογικότητες της αντικαπιταλιστικής και εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς καλούν σε συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς το Σύνταγμα και τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Μισή ώρα αργότερα, στις 19:30, στο Σύνταγμα καλούν το ΠΑΜΕ και η ΕΕΔΥΕ, μαζί με εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς. Τα αιτήματα που έχουν ανακοινωθεί αφορούν, μεταξύ άλλων, την απεμπλοκή της Ελλάδας από πολεμικούς σχεδιασμούς και το κλείσιμο των αμερικανικών βάσεων.

Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις:

Θεσσαλονίκη: 19:00, Άγαλμα Βενιζέλου

Βόλος: 18:30, πλατεία Αγίου Νικολάου

Ξάνθη: 18:30, κεντρική πλατεία

Ηγουμενίτσα: 19:00

Πρέβεζα: 19:00