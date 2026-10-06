Επίσκεψη Ρούμπιο: Τα μηνύματα της Ουάσιγκτον - Τι θα συζητήσει με Μητσοτάκη

Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ με φόντο Τουρκία, ενέργεια και άμυνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στην Αθήνα φτάνει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ, εστιάζοντας σε άμυνα και ενεργειακή ασφάλεια.
  • Η επίσκεψη συμπίπτει με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και οι έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης.
  • Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα «πολύ σημαντικό σύμμαχο» των ΗΠΑ, με ισχυρούς στρατιωτικούς και οικονομικούς δεσμούς.
  • Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται συναντήσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με θέματα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την αμυντική συνεργασία.
  • Θα υπογραφούν τρεις συμφωνίες συνεργασίας, περιλαμβάνοντας ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για αρχαιολογικό υλικό και συνεργασία ναυτικών.

Στην Αθήνα φτάνει σήμερα, Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται στο επίκεντρο γεωπολιτικών εξελίξεων και η Αθήνα προωθεί σημαντικές ενεργειακές πρωτοβουλίες.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ, ο οποίος θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών σε άμυνα, περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια.

Τι φέρνει για το οπλοστάσιο της Ελλάδας ο Ρούμπιο στην Αθήνα

Η επίσκεψη Ρούμπιο πραγματοποιείται παράλληλα με τις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, αλλά και τις έρευνες και παραχωρήσεις υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, στις οποίες συμμετέχουν αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί, ζητήματα που προκαλούν έντονες αντιδράσεις από την Άγκυρα.

Το μήνυμα Ρούμπιο για την Ελλάδα

Ενόψει της επίσκεψής του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα «πολύ σημαντικό σύμμαχο» των Ηνωμένων Πολιτειών, αναδεικνύοντας τόσο τη στρατιωτική όσο και την οικονομική διάσταση των διμερών σχέσεων.

«Η Ελλάδα, βεβαίως, είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Στην Αθήνα την Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο - Γιατί δεν πάει στην Τουρκία

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο θα βρεθούν στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια.

Στο επίκεντρο η Τουρκία και η ενέργεια

Η παρουσία του Ρούμπιο στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική πλευρά λόγω των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η επανέναρξη των ερευνών βυθού για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, το Great Sea Interconnector (GSI), που προβλέπει τη σύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων Ελλάδας και Κύπρου και, στο ευρύτερο σχέδιο, Κύπρου και Ισραήλ.

Οριστικό: Έρχεται ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο στην Αθήνα

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος έχουν οι έρευνες και οι παραχωρήσεις υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης. Στο συγκεκριμένο σχέδιο συμμετέχουν αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί, ενώ η τουρκική θέση συνδέεται με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις ευρύτερες τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η επίσκεψη συμπίπτει, επίσης, με την πιθανότητα η Τουρκία να καταθέσει το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Συνάντηση Ρούμπιο – Γεραπετρίτη

Το πρωί της Τετάρτης ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ο 6ος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, παρουσία των δύο υπουργών. 

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στην ατζέντα θα βρεθούν οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, ζητήματα ασφάλειας και ενέργειας, αλλά και θέματα ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων.

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας.

Μεταξύ άλλων, Ελλάδα και ΗΠΑ θα ανανεώσουν το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μ.Χ.

Παράλληλα, θα υπογραφεί Επιστολή Προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Θα υπογραφεί επίσης Μνημόνιο Κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978. Στόχος είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Στο Μαξίμου ο Μάρκο Ρούμπιο

Το απόγευμα της Τετάρτης ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στις συνομιλίες αναμένεται να τεθούν τα ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η στρατηγική συνεργασία Αθήνας – Τελ Αβίβ και ο ενεργειακός σχεδιασμός της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων πρότζεκτ στα οποία συμμετέχουν οι ΗΠΑ.

Παράλληλα, θα συζητηθούν οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο, τον πόλεμο στην Ουκρανία και το Ιράν.

Άμυνα, F-35 και Stryker

Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και η αμυντική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ.

Οι συζητήσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τον οπλισμό που θα μεταφέρουν τα ελληνικά μαχητικά πέμπτης γενιάς F-35, αλλά και την παραχώρηση πλεονάζοντος αμυντικού υλικού μέσω της διαδικασίας Excess Defense Articles (EDA).

Η Ελλάδα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού τύπου Stryker, ενώ στο τραπέζι αναμένεται να βρεθεί και η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ (MDCA).

Η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα θα διαρκέσει έως τις 8 Οκτωβρίου, με την ελληνική πλευρά να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών σε μια περίοδο έντονων εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

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