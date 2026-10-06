Ρούμπιο: Πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ η Ελλάδα

Η ατζέντα της επίσκεψης και οι αντιδράσεις στην Τουρκία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ πριν από την άφιξή του στην Αθήνα.
  • Η επίσκεψη συνδέεται με τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ, με θέματα όπως τα F-35 και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
  • Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων ετών.
  • Η επιλογή του Ρούμπιο να μην επισκεφθεί την Τουρκία προκάλεσε εκνευρισμό στην Άγκυρα, με αναφορές στα F-35.
  • Αντιδράσεις στην Τουρκία προκάλεσε και χάρτης στο Μετρό της Κωνσταντινούπολης που περιλαμβάνει περιοχές όπως η Κύπρος και η Δυτική Θράκη.

Σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στην Αθήνα. Η επίσκεψή του συνδέεται με τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ, όμως οι συνομιλίες που ξεκινούν από νωρίς το πρωί εκτείνονται σε ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων. 

«Φρούριο» το κέντρο για την επίσκεψη Ρούμπιο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Η δήλωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έγινε από το Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, τον πρώτο σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδείας του, η οποία δεν περιλαμβάνει την Τουρκία. Το μήνυμα που εξέπεμψε ήταν σαφές ως προς τη θέση της Ελλάδας στον αμερικανικό σχεδιασμό για την περιοχή.

Ψήφος εμπιστοσύνης του Ρούμπιο στην Ελλάδα από την Ισλανδία

Ψήφος εμπιστοσύνης του Ρούμπιο στην Ελλάδα από την Ισλανδία  

«Η Ελλάδα, βεβαίως, είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε».

Η ατζέντα Ρούμπιο στην Αθήνα

Το περιεχόμενο των επαφών υπερβαίνει κατά πολύ τον θεσμό του Στρατηγικού Διαλόγου που εγκαινιάστηκε το 2018. Στο τραπέζι μπαίνουν ζητήματα πρώτης γραμμής, τα οποία αφορούν τόσο τις διμερείς σχέσεις όσο και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Επίσκεψη Ρούμπιο: Τα μηνύματα της Ουάσιγκτον - Τι θα συζητήσει με Μητσοτάκη

Μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να συζητηθούν είναι η πορεία του προγράμματος των F-35, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου. Πρόκειται για πεδία στα οποία η Αθήνα και η Ουάσινγκτον διατηρούν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, καθώς συνδέονται με την άμυνα, την ενέργεια και τη γεωπολιτική σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η κυβερνητική γραμμή για τις σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ

Από την ελληνική πλευρά, η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Αυτό το στίγμα έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη.

«H Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο σχέσεων και στρατηγικής συνεργασίας».


Τι φέρνει για το οπλοστάσιο της Ελλάδας ο Ρούμπιο στην Αθήνα


Εκνευρισμός στην Τουρκία για την επίσκεψη Ρούμπιο

Η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να μεταβεί στην Αθήνα χωρίς να συμπεριλάβει την Άγκυρα στο πρόγραμμά του προκάλεσε αντιδράσεις στην Τουρκία. Ο εκνευρισμός καταγράφηκε τόσο στον δημόσιο διάλογο όσο και στα σχόλια μέσων ενημέρωσης, τα οποία στάθηκαν ιδιαίτερα στο σκέλος των εξοπλισμών.

Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά της ανταποκρίτριας του CNN Turk:

«Η κυβέρνηση της Αθήνας από τη μία πλευρά επιχειρεί να εμποδίσει την προμήθεια από την Τουρκία των μαχητικών F-35 που επιθυμεί να αγοράσει από τις ΗΠΑ και από την άλλη επιδιώκει να παραλάβει το συντομότερο δυνατό τα 20 F-35 που η ίδια έχει παραγγείλει από τις ΗΠΑ.».

Ο χάρτης στο Μετρό της Κωνσταντινούπολης

Μέσα στο ίδιο κλίμα έντασης, αντιδράσεις προκαλεί και η εικόνα χάρτη που έχει τοποθετηθεί σε κεντρικό σταθμό του Μετρό της Κωνσταντινούπολης και φέρεται να είναι φτιαγμένος με τεχνητή νοημοσύνη. Στον χάρτη αυτό εντάσσονται στα σύνορα της Τουρκίας η Κύπρος, η Δυτική Θράκη και η Ρόδος, μαζί με περιοχές της Συρίας, του Ιράκ και της Γεωργίας!

Ο προκλητικός χάρτης στο μετρό της Κωνσταντινούπολης

Ο προκλητικός χάρτης στο μετρό της Κωνσταντινούπολης 

Η παρουσία του συγκεκριμένου χάρτη έρχεται να προστεθεί στο ήδη επιβαρυμένο κλίμα που συνοδεύει την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Την ώρα που η αμερικανική πλευρά εκπέμπει μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα, στην Τουρκία καταγράφονται κινήσεις και αντιδράσεις που εντείνουν την πολιτική φόρτιση στην περιοχή.
 

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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ
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F - 35
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ΤΟΥΡΚΙΑ
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ΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟ
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