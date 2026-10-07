Μητσοτάκης στον Ρούμπιο στο Μαξίμου: Πυλώνας ασφάλειας  η Ελλάδα

Δείπνο με φάβα, ντολμα και φιλέτο ψαριού στο φινάλε της επίσκεψης

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Πηγή: Ρεπορτάζ Γιώργος Ευγενίδης, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Η Ελλάδα συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.
  • Ο Ρούμπιο αναγνώρισε τους παράγοντες ανασφάλειας στην περιοχή και τόνισε τη σημασία της ιστορικής συμμαχίας ΗΠΑ-Ελλάδας.
  • Η συζήτηση περιλάμβανε θέματα οικονομίας, ενέργειας και περιφερειακής συνδεσιμότητας, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας.
  • Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με δείπνο με ελληνικό μενού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνικής φιλοξενίας για τη συνεργασία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ακολούθησαν και διευρυμένες συνομιλίες. Η βραδιά για τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών ολοκληρένεται με δείπνο και θέα την Ακρόπολη. 

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, o κ. Μητσοτάκης γύρισε εσπευσμένα από το Σπλιτ της Κροατίας και την Ευρωμεσογειακή Σύνοδο στην Ελλάδα για να συναντηθεί.

Μητσοτάκης στα «γενέθλια» ΝΔ: Η χώρα χρειάζεται καλό καπετάνιο

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου, με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό των εταίρων του Κόλπου, ενώ επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στην ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοϊας, η οποία, άλλωστε, αποδεικνύεται στην πράξη, καθώς η χώρα μας συμμετέχει με πλοία στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ύμνος στην Ελλάδα η ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα

Ακόμη, ανταλλάγησαν απόψεις για ζητήματα και έργα συνδεσιμότητας που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή συνδεσιμότητα.

Ρούμπιο: Υπάρχουν πολλοί παράγοντες ανασφάλειας που σας περιβάλλουν  

Από την πλευρά του ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ παραδέχθηκε ότι «υπάρχουν πολλοί παράγοντες ανασφάλειας που σας περιβάλλουν» και πρόσθεσε ότι  «συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα που μας απασχολούν και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε ως προς τη σωστή λύση».

Συγκεκριμένα ο κ. Ρούμπιο απαντώντας στον Έλληνα πρωθυπουργό ανέφερε:  

«Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την υποδοχή που μου επιφυλάξατε και για την ευκαιρία που μου δόθηκε να μιλήσω σε ένα τόσο ιστορικό σημείο. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα είχα την ευκαιρία να το κάνω αυτό και θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Αλλά πραγματικά, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αυτό συνάδει με και προσθέτει στο θέμα της επίσκεψης, που είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, η οποία δεν έχει μόνο μακρά ιστορική διαδρομή, έχει και βαθιά ιστορική σημασία.

Εδράζεται σε πολύ ισχυρούς πυλώνες κοινής κουλτούρας, κοινών αξιών και, όπως είπατε, έχει μόνο ενισχυθεί. Έχει επεκταθεί πέρα από τα θέματα άμυνας, πάνω στα οποία πάντα εργαζόμασταν, ακόμη και πέρα από τα διπλωματικά ζητήματα, πάνω στα οποία πάντα εργαζόμασταν. Τώρα όμως έχει επεκταθεί στην οικονομία, στο εμπόριο, στην ασφάλεια και στα δικαιώματα της ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, στην ενέργεια.

Συνάντηση Δένδια - Ρούμπιο: Συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα

Και, όπως είπατε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες ανασφάλειας που σας περιβάλλουν σε αυτή την περιοχή, όμως έχουμε εσάς εδώ ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο μας και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και του εμπορίου, τα οποία θα ωφελήσουν τόσο τον λαό της Ελλάδας όσο και τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, και αναζητούμε πάντα τέτοιες ευκαιρίες.

Αν έπρεπε να αναφερθώ σε ένα πράγμα που καθορίζει τη συμμαχία μας -επειδή μερικές φορές χρησιμοποιείται ο όρος «συμμαχία» και ακούγεται σαν να πρόκειται απλώς για μια διπλωματική συμμαχία-, αλλά ένα από τα στοιχεία όπου βασίζεται η εταιρική σχέση μας, μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση, είναι ότι συμφωνούμε ως προς τα ίδια προβλήματα: συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα που μας απασχολούν και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε ως προς τη σωστή λύση.

Επομένως, όταν έχεις τέτοιους εταίρους, για να μην αναφέρω τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που αποτελούν το θεμέλιο της σχέσης μας, υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία είμαστε ενθουσιασμένοι. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και προσβλέπω στην περαιτέρω ενίσχυση αυτής της σχέσης».

Δείπνο με ελληνικό μενού  στο φινάλε της επίσκεψης  

Μετά την ομιλία με φόντο την Ακρόπολη και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό σειρά έχει το δείπνο με θέα τον ιερό βράχο. Σε κεντρικό ξενοδοχείο του Συντάγματος, έχουν προσκληθεί περίπου 30 άτομα, ο κ. Ρούμπιο, οι συνεργάτες του, ο πρωθυπουργός, η πρέσβης κ. Γκίλφοϊλ και μια σειρά υπουργών της κυβέρνησης. 

Συνάντηση Γεραπετρίτη - Ρούμπιο: «Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα»

Το μενού περιλαμβάνει, προζυμένιο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ντολμάς, θαλασσινά, φιλέτο ψαριού,  γλυκό με αχλάδι και ελληνικά κρασιά. 

Το μενού του δείπνου προς τιμήν του κ. Ρούμπιο

Το μενού του δείπνου προς τιμήν του κ. Ρούμπιο  

Όπως ανέφερε ο Γ. Ευγενίδης είναι προφανές ότι η συζήτηση θα είναι εφ' όλης της ύλης, ακόμα και πιο χαλαρή, όμως η ελληνική φιλοξενία αποδεικνύεται κλειδί για την προσέγγιση. Η Αθήνα άλλωστε προσβλέπει σε μια σταθερή συνεργασία με τον κ. Ρούμπιο που θα διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2028.
 

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