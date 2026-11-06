Ματούλα Ζαμάνη: Απαντά με... μυγοσκοτώστρα στα σχόλια για την εμφάνισή της

Το χιουμοριστικό βίντεο - απάντηση στα αρνητικά σχόλια

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Με τον δικό της μοναδικό τρόπο επέλεξε να απαντήσει η Ματούλα Ζαμάνη στα αρνητικά και άκρως προσβλητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς στα social media για την εξωτερική της εμφάνιση και τις ενδυματολογικές της επιλογές.

Ματούλα Ζαμάνη: Η απάντησή της για τον σάλο με τη συναυλία χωρίς μπλούζα

Η γνωστή ερμηνεύτρια, η οποία έχει αποδείξει ότι δεν περιορίζεται από στερεότυπα και κοινωνικές προσδοκίες, δημοσίευσε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου ένα χιουμοριστικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στέλνοντας το δικό της μήνυμα σε όσους σχολιάζουν επίμονα την εικόνα της.

Η Ματούλα Ζαμάνη στην Τεχνόπολη για τα 20 χρόνια Σταυρός του Νότου / NDP Photo Agency

Η Ματούλα Ζαμάνη στην Τεχνόπολη για τα 20 χρόνια Σταυρός του Νότου / NDP Photo Agency

Στο βίντεο, η Ματούλα Ζαμάνη εμφανίζεται να «εξοντώνει» με μια μυγοσκοτώστρα τα κακόβουλα σχόλια που έχουν γραφτεί κάτω από αναρτήσεις της, αποδεικνύοντας ότι αντιμετωπίζει με χιούμορ και σαρκασμό την τοξικότητα στο διαδίκτυο.

Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»

«Χριστέ μου γιατί τόση φρίκη σαν φάντασμα! Απορώ γιατί έχει κόσμο που τη βλέπει», είναι ένα από τα σχόλια που επέλεξε να κοινοποιήσει.

Σε άλλο σχόλιο, ένας χρήστης κακολογεί το ντύσιμο και την περιποίησή της, ενώ ένας ακόμη σχολιάζει ειρωνικά το χτένισμά της, υποστηρίζοντας πως πίστευε ότι η εικόνα της ήταν φυσική και όχι αποτέλεσμα styling.

Στο πλευρό της βρέθηκαν πολλοί διαδικτυακοί της φίλοι, οι οποίοι έσπευσαν να την υποστηρίξουν, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή τους για το περιεχόμενο των μηνυμάτων και την ευκολία κάποιων να κρίνουν έναν άνθρωπο πίσω από το πληκτρολόγιο.

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ΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΜΑΝΗ
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