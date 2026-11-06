Κατερίνα Παπουτσάκη: «Κάπως σαν να εγκλωβίζομαι όταν μπαίνω σε μια σχέση»

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως απολαμβάνει τη ζωή της χωρίς σύντροφο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Παπουτσάκη απολαμβάνει την ελευθερία της ως ανύπαντρη, μετά από έναν χρόνο χωρίς σχέση.
  • Η ηθοποιός παραδέχεται ότι είναι συντροφικός άνθρωπος, αλλά νιώθει εγκλωβισμένη σε σχέσεις.
  • Αναφέρει ότι η περίοδος της μοναξιάς της έχει προσφέρει νέα ελευθερία στην έκφρασή της.
  • Έχει δύο παιδιά από τον πρώην σύζυγό της, Παναγιώτη Πιλαφά, με τον οποίο χώρισε το 2022.
  • Η τελευταία γνωστή σχέση της ήταν με τον Θάνο Χατζόπουλο, που φαίνεται να έχει τελειώσει οριστικά.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη εδώ κι έναν χρόνο απολαμβάνει το ότι δεν είναι σε σχέση, όπως αποκάλυψε η ίδια. 

Παπουτσάκη: «Δεν είμαι ερωτευμένη & δεν το έχω στα άμεσα σχέδιά μου»

Η δημοφιλής ηθοποιός παραδέχτηκε πως πρώτη φορά βρίσκεται τόσο μεγάλο διάστημα χωρίς σύντροφο και αυτό είναι κάτι που της αρέσει πολύ. 

Kατερίνα Παπουτσάκη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Kατερίνα Παπουτσάκη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Eίναι υπέροχο να μην έχεις σύντροφο και να μην χρειάζεται να πεις ψέματα, ότι δεν είμαι μόνη μου και να είσαι στα αλήθεια. Είναι φανταστικό!», είπε σε συνέντευξή της σε τηλεοπτική εκπομπή του Mad, απόσπασμα της οποία προβλήθηκε στο Happy Day.

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως είναι σχεσάκιας και συντροφικός άνθρωπος. «Ήμουν σχεσάκιας. Έχεις πολύ δίκιο να το πιστεύεις αυτό.
Και ταυτόχρονα ναι, θεωρώ τον εαυτό μου συντροφικό άνθρωπο. Απλά έγκωσα. Τραβάμε λίγο εδώ... μια κόκκινη γραμμή».

«Ανοιχτή στη ζωή είμαι, δεν το συζητώ, αλλά σε αυτή τη φάση πραγματικά είμαι τέλεια μόνη μου! Δεν το πίστευα ότι ποτέ θα το πω αυτό το πράγμα. ότι δε θα το πω ποτέ, γιατί πάντοτε ήμουν σε σχέσεις, σχεδόν ποτέ δε θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω υπάρξει μόνη παραπάνω από λίγους μήνες. Τώρα κοντεύω χρόνο», εξομολογήθηκε. 

Η ηθοποιός εξήγησε πως νιώθει ότι η περίοδος αυτή της έχει δώσει μαι διαφορετική ελευθερία στον τρόπο που εκφράζεται. «Κάπως σαν να εγκλωβίζομαι όταν μπαίνω σε μια σχέση και αυτό είναι κάτι που δε θα επιτρέψω ποτέ να ξανασυμβεί», επισήμανε.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη είναι μαμά δύο αγοριών, τα οποία απέκτησε από τον γάμο της με τον Παναγιώτη Πιλαφά. Το ζευγάρι χώρισε το 2022, μετά από 10 χρόνια γάμου. Η τελευταία γνωστή σχέση της ηθοποιού ήταν με τον επιχειρηματία Θάνο Χατζόπουλο, που διήρκησε περίπου ενάμιση χρόνο. όμως το ζευγάρι φέρεται να έχει χωρίσει οριστικά. 

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