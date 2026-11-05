Ρώσοι εξτρεμιστές πίσω από τις απειλές για βόμβες σε πτήσεις στην Ευρώπη

Υπογράφουν ως «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους»

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STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (5/11/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ρώσοι εξτρεμιστές, γνωστοί ως «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους», υπογράφουν ψευδείς απειλές για βόμβες σε πτήσεις στην Ευρώπη.
  • Για τρίτη φορά αυτή την εβδομάδα, 27 πτήσεις επηρεάστηκαν από αυτές τις απειλές, διαταράσσοντας την ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία.
  • Μια απειλή σε πτήση προς Σόφια περιλάμβανε μήνυμα που προειδοποιούσε για έκρηξη σε 60 λεπτά.
  • Απειλές καταγράφηκαν και σε πτήσεις από Ελσίνκι και Δουβλίνο προς Ρώμη, με παρόμοιο περιεχόμενο.
  • Οι απειλές περιλαμβάνουν αναφορές σε φεμινιστικά καθεστώτα και εγκληματικά σχέδια.

Ορισμένες από τις ψευδείς απειλές για ύπαρξη βόμβας σε επιβατικά αεροπλάνα είχαν υπογραφή από τους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους», το όνομα μιας ρωσικής εξτρεμιστικής οργάνωσης, τόνισαν σήμερα (5/11) πηγές και ΜΜΕ.

Για τρίτη φορά αυτήν την εβδομάδα, ψευδείς απειλές για βόμβες σε τουλάχιστον 27 επιβατικά αεροσκάφη διατάραξαν σήμερα την ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία.

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Μια απειλή σε πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο της Σόφιας στη Βουλγαρία είχε υπογραφή από αυτή την οργάνωση. «Εμείς, οι Μαχητές του Ανδρικού Κράτους, θα γράψουμε ιστορία με τις σημερινές μας ενέργειες. Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα γίνει σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα γίνει κόκκινος», έγραφε email που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

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Στην Ιταλία, όπου επίσης δύο πτήσεις (Ελσίνκι-Ρώμη και Δουβλίνο-Ρώμη) δέχθηκαν απειλές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τόνισε εκπρόσωπος των Αεροδρομίων της Ρώμης. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το email (γραμμένο στα ιταλικά) είχε υπογραφή από τους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους»: «Είστε όλοι συνένοχοι σε ένα εγκληματικό σχέδιο. Θέλουμε να σας εξαφανίσουμε για αυτό (...). Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα συμβεί σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα είναι κόκκινος».

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