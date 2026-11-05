ΗΠΑ: Τα δύο «κλειδιά» του Κογκρέσου - Τι είναι το προεδρικό βέτο

Το παραθυράκι της «συμφιλίωσης»

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (5/11/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν τη Βουλή και τη Γερουσία, απαιτώντας συμφωνία και από τα δύο σώματα για την ψήφο νόμου.
  • Ο πρόεδρος μπορεί να ασκήσει βέτο σε νόμους που περνούν από το Κογκρέσο, απαιτώντας 60 ψήφους για να ξεπεραστεί το βέτο.
  • Το filibuster επιτρέπει σε έναν γερουσιαστή να καθυστερήσει ή να μπλοκάρει ψηφοφορίες, απαιτώντας 60 ψήφους για να προχωρήσουν πολλά νομοσχέδια.
  • Η διαδικασία συμφιλίωσης επιτρέπει την ψήφο ορισμένων οικονομικών νομοσχεδίων με απλή πλειοψηφία στη Γερουσία.
  • Από τον Ιανουάριο, οι Δημοκρατικοί αναλαμβάνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, απαιτώντας συνεργασία με τον πρόεδρο Τραμπ.

Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, πολλοί είναι εκείνοι που δυσκολεύονται να αντιληφθούν πλήρως το πώς λειτουργεί το εκλογικό τους σύστημα. Ποιος έχει τελικά τη δύναμη να σταματήσει έναν νόμο στις Ηνωμένες Πολιτείες; Τι είναι το προεδρικό βέτο και πώς μπορούν οι γερουσιαστές να μπλοκάρουν μία ψηφοφορία; Ας δούμε πώς λειτουργεί το αμερικανικό σύστημα.  

Αυτή τη στιγμή, οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν και τη Βουλή και τη Γερουσία. Είναι σαν να κρατούν δύο «κλειδιά». Για να περάσει ένας νόμος, πρέπει να συμφωνήσουν και τα δύο σώματα. Αν το ένα πει «όχι», ο νόμος δεν περνά.

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Το βέτο του προέδρου - Ο Τραμπ μπορεί να πει «όχι»

Ακόμη κι αν περάσει ένας νόμος από το Κογκρέσο, ο Τραμπ μπορεί να τον απορρίψει. Αυτό είναι το προεδρικό βέτο. Για να το ξεπεράσει το Κογκρέσο, χρειάζονται τα δύο τρίτα των ψήφων και στη Βουλή και στη Γερουσία, πλειοψηφία που είναι πολύ δύσκολο να διαμορφωθεί.

ΗΠΑ: Τα δύο «κλειδιά» του Κογκρέσου - Τι είναι το προεδρικό βέτο

Το μπλόκο της Γερουσίας - Τι είναι 

Υπάρχει όμως κι ένα άλλο βέτο. Λέγεται filibuster. Ακόμη κι ένας γερουσιαστής μπορεί να καθυστερήσει ή να εμποδίζει μια ψηφοφορία. Για να ξεπεραστεί αυτό το μπλόκο σε πολλά νομοσχέδια, χρειάζονται 60 ψήφοι στους 100. Έτσι, ακόμη και η μειοψηφία μπορεί να σταματήσει έναν νόμο.

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ΗΠΑ: Τα δύο «κλειδιά» του Κογκρέσου - Τι είναι το προεδρικό βέτο

Το παραθυράκι της «συμφιλίωσης» - Πότε αρκούν 51 ψήφοι

Υπάρχει, όμως, και μια ειδική διαδικασία... η συμφιλίωση. Επιτρέπει να περάσουν ορισμένα οικονομικά νομοσχέδια με απλή πλειοψηφία στη Γερουσία, χωρίς τις 60 ψήφους. Χρειάζεται όμως και η έγκριση της Βουλής.

Από τον Ιανουάριο, οι Δημοκρατικοί αναλαμβάνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Ο Τραμπ παραμένει πρόεδρος και διατηρεί το βέτο του. Για να περάσουν όμως νέοι νόμοι, θα χρειάζεται πλέον συνεργασία ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο.

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