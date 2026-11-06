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Το TikTok παραβίασε τον ευρωπαϊκό νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) για το λεγόμενο «φαινόμενο τρύπας κουνελιού» που κρατά τους χρήστες "παγιδευμένους" στη συνεχή ροή βίντεο και εικόνων, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της Κομισιόν.

Εθιστικό το «For You» του Τik Τok, σύμφωνα με απόφαση της Κομισιόν

Συγκεκριμένα, το «For you» του TikTok δείχνει στους χρήστες μια συνεχή ροή εξατομικευμένων βίντεο, ακόμη και όταν αυτά σχετίζονται με αγώνες ψυχικής υγείας και την εικόνα του σώματος.

Όσο περισσότερο αλληλεπιδρά ένας χρήστης με έναν συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου, τόσο περισσότερο ο αλγόριθμος ροής «For you» του TikTok συνιστά παρόμοιο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης παρακολουθεί ή του αρέσει επανειλημμένα περιεχόμενο που μπορεί να προκαλεί, όπως περιεχόμενο σχετικά με την απώλεια βάρους ή την εικόνα του σώματος, το σύστημα ερμηνεύει αυτές τις αλληλεπιδράσεις ως θετικά σημάδια ενδιαφέροντος και συνιστά περισσότερα από τα ίδια.

Εθιστικό το «For You» του Τik Τok, σύμφωνα με απόφαση της Κομισιόν

«Αυτός ο σχεδιασμός μπορεί να είναι επιβλαβής όταν μια τέτοια ατελείωτη και επαναλαμβανόμενη έκθεση περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο σχετικά με τη θλίψη, την απομόνωση ή την εικόνα του σώματος. Αυτές οι «τρύπες κουνελιού» μπορούν να έχουν επιζήμιες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των χρηστών, ιδίως των ευάλωτων ενηλίκων και ανηλίκων», τονίζει η Κομισιόν.

Από 1η Ιανουαρίου το όριο των 15 ετών στα social media

Τα σημερινά ευρήματα καταλήγουν επίσης προκαταρκτικά στο συμπέρασμα ότι το TikTok δεν εφάρμοσε αναλογικά, εύλογα και αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων.

Ενώ το TikTok έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή ορισμένα μέτρα για τον μετριασμό του κινδύνου του «φαινομένου της τρύπας των κουνελιών», η Επιτροπή διαπίστωσε προκαταρκτικά ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι αποτελεσματικά. Σύμφωνα με την Κομισιόν, δεν μειώνουν επαρκώς τη συχνότητα με την οποία συνιστάται παρόμοιο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που σχετίζεται με αγώνες ψυχικής υγείας και την εικόνα του σώματος.

Εθιστικό το «For You» του Τik Τok, σύμφωνα με απόφαση της Κομισιόν

Επίσης, τα εργαλεία ελέγχου δεν επιτρέπουν αποτελεσματικά στους χρήστες να ελέγχουν το περιεχόμενο που τους συνιστάται. Για παράδειγμα, η χρήση του κουμπιού «δεν ενδιαφέρεται» μπορεί να μην επαρκεί για την αλλαγή της ροής περιεχομένου. Ο αλγόριθμος δίνει προτεραιότητα στην εμφάνιση περιεχομένου στους χρήστες με βάση τον χρόνο προβολής, έναντι της επιλογής τους να βλέπουν λιγότερο συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Σε αυτό το στάδιο της έρευνας, η Επιτροπή θεωρεί ότι το TikTok πρέπει να αλλάξει τον σχεδιασμό της τροφοδοσίας «For You». Για παράδειγμα, το TikTok θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο στις ρητές προτιμήσεις των χρηστών, να απενεργοποιεί τον χρόνο προβολής ως δείκτη για να προτείνει περιεχόμενο, να αυξάνει την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα των ελέγχων των χρηστών και να δοκιμάζει τακτικά τον αλγόριθμό του.

Εθιστικό το «For You» του Τik Τok, σύμφωνα με απόφαση της Κομισιόν

Το TikTok έχει πλέον τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα υπεράσπισής του. Μπορεί να εξετάσει τα έγγραφα των φακέλων έρευνας της Επιτροπής και να απαντήσει γραπτώς στα προκαταρκτικά πορίσματα της Επιτροπής. Παράλληλα, θα ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Εάν οι απόψεις της Επιτροπής επιβεβαιωθούν τελικά, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση μη συμμόρφωσης, η οποία μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ανάλογο προς τη φύση, τη σοβαρότητα, την επανάληψη και τη διάρκεια της παράβασης και να φτάσει έως και το 6 % του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του παρόχου.
 

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