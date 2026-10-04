Από 1η Ιανουαρίου το όριο των 15 ετών στα social media

Τι είπε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου

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STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου pexels (Max Fischer)
Social Media Για Παιδιά: Από 1/1 Το Όριο Των 15 Ετών
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Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να εφαρμοστεί στην Ελλάδα το όριο των 15 ετών για την πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο του νέου πλαισίου για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. 

Όριο ηλικίας 15 ετών στα social media: Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου 2027

Κεντρικό εργαλείο για την εφαρμογή του μέτρου είναι το Kids Wallet, μέσω του οποίου θα μπορεί να επιβεβαιώνεται η ηλικία του χρήστη. 

Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, η διαδικασία δε θα σημαίνει ότι οι πλατφόρμες θα αποκτούν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 

Το Kids Wallet δεν θα μεταφέρει την ημερομηνία γέννησης ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης του χρήστη. Θα παρέχει μόνο την απαραίτητη ένδειξη για το αν κάποιος βρίσκεται πάνω ή κάτω από το εκάστοτε ηλικιακό όριο. 

Τι προβλέπεται για τα social media στις ηλικίες 13 έως 15 

Παράλληλα με την ελληνική νομοθεσία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο συζητείται ένα διαφορετικό πλαίσιο για παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών. 

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση προβλέπει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ειδικά διαμορφωμένα περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης, με αυξημένους περιορισμούς στον τρόπο λειτουργίας τους και μεγαλύτερη προστασία των ανηλίκων. 

Η συζήτηση έχει πλέον μετατοπιστεί από το αν θα πρέπει να υπάρχει ηλικιακό όριο στο πώς αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη, χωρίς να δημιουργούνται νέοι κίνδυνοι για τα προσωπικά δεδομένα. 

Γιατί η Ελλάδα προχωρά πριν από την ΕΕ 

Όπως σημείωσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, η Ελλάδα επιλέγει να προχωρήσει στην εφαρμογή του δικού της πλαισίου χωρίς να περιμένει την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας. 

Η συζήτηση για την προστασία των ανηλίκων στα social media είχε ξεκινήσει στην Ελλάδα εδώ και περίπου δύο χρόνια, με την πολιτική παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στη συνέχεια με την ανάπτυξη του Kids Wallet. 

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η ευθύνη των ίδιων των ψηφιακών πλατφορμών. Σύμφωνα με τον υπουργό, δεν μπορεί το βάρος της προστασίας των παιδιών να μεταφέρεται αποκλειστικά στους γονείς. 

Παράλληλα, όπως τόνισε, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενημέρωση των οικογενειών και στους κινδύνους που συνδέονται με τον σχεδιασμό των ψηφιακών υπηρεσιών. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εφαρμογή των κανόνων συνδέεται και με το Digital Services Act, ενώ σημαντικό ρόλο στην εποπτεία και την επιβολή των σχετικών υποχρεώσεων στην Ελλάδα έχει η ΕΕΤΤ. 

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