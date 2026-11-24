Οι Ουκρανοί μετατρέπουν μεγάλο τμήμα της Μεσογείου και το Λιβυκό πέλαγος σε ναρκοπέδιο! Όπως αποκάλυψε ο διευθυντής σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτών των drones, τα προβλήματα για τη ναυσιπλοΐα, αλλά και την ασφάλεια στην περιοχή, ξεκινούν από την πόλη Μισράτα της Λιβύης.

Εκεί, επίλεκτες ομάδες Ουκρανών έχουν φτιάξει μια βάση θαλάσσιων drones Magura με τις ευλογίες της Eυρώπης και την σιωπηλή αποδοχή των Αμερικανών.

Ανεξάρτητες πηγές επιμένουν ότι η Ουκρανική βάση στη Μισράτα, που ανήκει στη σφαίρα επιρροής του Ντιμπέιμπα, δηλαδή των Τούρκων, σύντομα θα γίνει στόχος αντιποίνων από τους Ρώσους. Τα χτυπήματα σε απόσταση δεν είναι μόνο ουκρανικό προνόμιο.

Τα οχυρά Ουκρανών και Ρώσων στη Λιβύη

Απειλή από τη Λιβύη μέχρι την Κρήτη και τη Μεσσηνία τα drones!

Όλα αυτά βρίσκονται σε απόσταση περίπου 800 χιλιομέτρων από τη Γαύδο. Στη Μισράτα φορτώνονται με εκρηκτικά τα Magura και ξεκινούν το καταστροφικό τους ταξίδι. Η εμβέλεια ελέγχου τους είναι η ίδια, 800 χιλιόμετρα, άρα αποτελούν μια δυνητική απειλή από τη Δυτική Λιβύη μέχρι την Δυτική Κρήτη, τα Κύθηρα και τη Mεσσήνη!

Tο πιο σοκαριστικό από όλα είναι η ανατίναξη των Magura γίνεται με αισθητήρες στην πλώρη του drone, δηλαδή με την πρόσκρουση. «Το σύστημα κατεύθυνσης όσο υπερσύγχρονο και να είναι μπορεί να το στείλει σε λάθος στόχο. Τώρα συνειδητοποιούμε πόσο τυχεροί σταθήκαμε στη Λευκάδα, τον Μάιο του 2026» κατέληξε ο Η. Παπανικολάου.



