Τι λέει η 35χρονη πρώην σύντροφος του ιδιοκτήτη της ΜΚΟ / Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Τη δική της εκδοχή για όσα κατηγορείται έδωσε μετά την προφυλάκισή της η 35χρονη κατηγορουμένη για την υπόθεση της «αμαρτωτής» ΜΚΟ.

Μιλώντας στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, δήλωσε «συντετριμμένη» και βαθιά επηρεασμένη από όσα συμβαίνουν. Μάλιστα, χαρακτήρισε «οικογένειά» της τους γονείς των παιδιών που όπως είπε βοήθησε μέσω του συλλόγου.

«Έχω στεναχωρεθεί,γιατί έχει επηρεαστεί η οικογένειά μου. Και όταν λέω οικογένεια δεν αναφέρομαι στους γονείς και στον αδερφό μου, μόνο στους συγγενείς. Αλλά και σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που γνώρισα μέσα από τον σύλλογο. Τους αγάπησα πολύ».

«Ξέρω ότι “πουλάει” το θέμα της γυναίκας που στέρησε τη γιατρειά από τα παιδάκια»

Στη συνέχεια της τηλεφωνικής της επικοινωνίας με την εκπομπή, υποστήριξε ότι δεν έχει πάρει «ούτε ένα ευρώ» και ότι η υπόθεση πήρε μεγάλη διάσταση επειδή «πουλάει το θέμα της γυναίκας που στέρησε τη γιατρειά από τα παιδάκια»

«Ξέρω ότι σήμερα πουλάει πάρα πολύ το θέμα της γυναίκας που στερούσε τη γιατρειά από τα παιδάκια για να ζει μια πολυτελή ζωή. Εγώ την ξέρω την αλήθεια. Δεν έχω καταχραστεί ούτε ένα ευρώ από αυτά τα παιδιά», δήλωσε.

Ακόμη, ισχυρίστηκε ότι κανένα από τα παιδιά δε στερήθηκε τις θεραπείες του: «Δε γνωρίζω όλες τις οικογένειες που έχει βοηθήσει ο σύλλογος. Είναι περίπου 75. Είναι πάρα πολλές όπως καταλαβαίνεις. Αυτό που ξέρω για τον σύλλογο είναι ότι κανένα παιδί δε στερήθηκε ποτέ τη θεραπεία του, ούτε την επέμβασή του, ούτε τις ανάγκες του».

«Βιαζόμαστε πάρα πολύ να κρίνουμε»

Την ίδια ώρα, έκανε λόγο για βιαστική κριτική και καταδίκη από ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, δε γνωρίζουν ούτε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης ούτε την ίδια προσωπικά.

«Βιαζόμαστε πάρα πολύ να κρίνουμε, να κατακρίνουμε, να βρίσουμε. Τις περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει από ανθρώπους που δεν έχουν καμία ιδέα με την υπόθεση», τόνισε, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ξεχνά εύκολα όσα έχουν προηγηθεί.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι γνωρίζει την αλήθεια και αντιμετωπίζει όσα συμβαίνουν ως μια δοκιμασία που θα περάσει μαζί με τους ανθρώπους που παραμένουν στο πλευρό της.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα