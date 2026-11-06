Εμμανουέλα Λάμπη & Νίκος Μερτζάνος στο glam «DALI» του Πειραιά

Από την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο

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Εξοδος
Εμμανουέλα Λάμπη και Νίκος Μερτζάνος στο DALI Πειραιά
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Με πρωταγωνιστές δύο ταλαντούχους ερμηνευτές, την Εμμανουέλα Λάμπη και τον Νίκο Μερτζάνο, ξεκινά το νέο μουσικό πρόγραμμα του DALI, στον Πύργο του Πειραιά, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς νυχτερινής διασκέδασης.

Εμμανουέλα Λάμπη & Νίκος Μερτζάνος στο glam «DALI» του Πειραιά

Από την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, από νωρίς στις 22:00 μμ, οι δύο καλλιτέχνες παίρνουν τη σκυτάλη στη σκηνή του DALI, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια, ξεχωριστές ερμηνείες και έντονο μουσικό παλμό, σε ένα περιβάλλον που υπόσχεται να κάνει κάθε έξοδο ξεχωριστή.

Το νέο εγχείρημα έκανε ήδη εντυπωσιακή πρεμιέρα την περασμένη Κυριακή, με τα εγκαίνια του χώρου να πραγματοποιούνται σε εορταστικό κλίμα και τον Νίκο Κούρο να βρίσκεται στο επίκεντρο της βραδιάς. Το πρώτο live σημείωσε SOLD OUT επιτυχία, δίνοντας το στίγμα για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

Το DALI αποτελεί τη νέα άφιξη στον χάρτη της διασκέδασης του Πειραιά, συνδυάζοντας την υψηλή αισθητική, τον σύγχρονο σχεδιασμό και τις ιδιαίτερες γαστρονομικές προτάσεις με τη ζωντανή μουσική και την προσεγμένη φιλοξενία.

Στεγασμένο στον εμβληματικό Πύργο του Πειραιά, έρχεται να δημιουργήσει μια διαφορετική πρόταση εξόδου, επενδύοντας σε ένα ολοκληρωμένο concept που συνδυάζει τη γεύση, την ψυχαγωγία και την αισθητική.

Μετά την εντυπωσιακή έναρξη και με την Εμμανουέλα Λάμπη και τον Νίκο Μερτζάνο να αναλαμβάνουν το μουσικό πρόγραμμα, το DALI φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένα από τα νέα σημεία αναφοράς της αθηναϊκής διασκέδασης.

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