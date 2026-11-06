Τραμπ: Θα Υπάρξει Συμφωνία, Λέει Μετά Τη Συνάντηση Με Ρώσο

«Θα υπάρξει συμφωνία», λέει ο Τραμπ μετά τη συνάντηση με Ρώσο απεσταλμένο

«Θα αφορά κάτι περισσότερο από την Ουκρανία»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.26 , 12:48 Εμμανουέλα Λάμπη & Νίκος Μερτζάνος στο glam «DALI» του Πειραιά
06.11.26 , 12:48 «Μάνα Μητέρα Μαμά»: Πλήθος κόσμου στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης
06.11.26 , 12:26 Έκπληξη! Αυτό το πρόσωπο επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση
06.11.26 , 12:21 Παπανώτας:Το βιβλίο-βόμβα για την τηλεόραση στο οποίο θα γράφει τα πάντα
06.11.26 , 12:18 Θάνατος Μαζωνάκη: Η αλληλεπίδραση ουσιών στο μικροσκόπιο των ειδικών
06.11.26 , 12:18 World’s Best Awards: Αυτή είναι η ωραιότερη πόλη του κόσμου για το 2026
06.11.26 , 12:17 To Release Athens φέρνει ξανά στην Ελλάδα, τον Bruce Dickinson
06.11.26 , 12:03 Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για Πέτρο Φιλιππίδη: «Τελειώσαμε εδώ»
06.11.26 , 12:00 Barrier Cream: Το μυστικό πίσω από κάθε υγιή, λαμπερή επιδερμίδα
06.11.26 , 11:38 ΜΚΟ: «Ζητώ συγγνώμη από όσους στεναχώρησα»
06.11.26 , 11:38 Release Sofia: Το Release Athens επεκτείνεται πέρα από τα σύνορα
06.11.26 , 11:30 «Θα υπάρξει συμφωνία», λέει ο Τραμπ μετά τη συνάντηση με Ρώσο απεσταλμένο
06.11.26 , 11:24 Σιφναίου: Τα λόγια των ανθρώπων που έζησαν μαζί της τη «χρυσή εποχή»
06.11.26 , 11:22 Δημήτρης Πιατάς: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη μετά την απώλεια της συζύγου
06.11.26 , 11:07 Έναρξη 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποιοι ήταν εκεί
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Μπέσσυ Μάλφα: Η ηλικία, το πραγματικό όνομα και ο γάμος με τον Σκιαδαρέση
Πανοπούλου: «Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν κουμπάρα μου και ξέχασε τα στέφανα»
Τσαφούλιας: H πώληση της ναυτιλιακής του εταιρίας & το πραγματικό επώνυμο
Οικονομάκου: Η αιχμηρή απάντηση σε αρνητικό σχόλιο για την εμφάνισή της
«Ο Πίνακας»: Πλήθος ηθοποιών στην πρεμιέρα Παππά, Τσαγκαράκη & Ανδριόπουλου
Έκπληξη! Αυτό το πρόσωπο επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση
Λαμία: Νεκρός 47χρονος φωτογράφος σε τροχαίο με αγριογούρουνο
Μπόμπα: Οι δίδυμες μετατρέπουν το σπίτι σε έναν απέραντο παιδότοπο!
Έφη Ρασσιά: Η Βάλια από «Το Καφέ της Χαράς» έγινε δημοσιογράφος
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Alex Brandon)
Τραμπ: Θα Υπάρξει Συμφωνία, Λέει Μετά Τη Συνάντηση Με Ρώσο
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ, αλλά όχι με την ουκρανική αντιπροσωπεία.
  • Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας πλησιάζει στον τερματισμό και ότι θα υπάρξει μια μεγάλη συμφωνία.
  • Η συμφωνία ενδέχεται να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη, σύμφωνα με τον Τραμπ.
  • Οι δηλώσεις του Τραμπ προκαλούν ερωτήματα σε ευρωπαϊκές χώρες και συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.
  • Η Κάγια Κάλας, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, αναμένει μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία από το νέο Κογκρέσο.

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως συναντήθηκε χθες Πέμπτη με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, όχι όμως με την ουκρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες με την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ.

«Παραγωγικές» συνομιλίες Αμερικανών -Ζελένσκι

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εκτίμησε ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας βρίσκεται πολύ κοντά στον τερματισμό του, υποστηρίζοντας ότι η διευθέτηση της σύγκρουσης ενδέχεται να περιλαμβάνει το σύνολο της Ευρώπης.

«Θα υπάρξει συμφωνία. Θα είναι μια μεγάλη συμφωνία και θα αφορά κάτι περισσότερο από την Ουκρανία... Θα μπορούσα μάλιστα να πω ότι μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη. Θα είναι μια μεγάλη, εξαιρετική συμφωνία και όλοι θα είναι ενθουσιασμένοι», δήλωσε ο Τραμπ, μερικά 24ωρα πριν από τις συνομιλίες που θα διεξαχθούν με αμερικανική μεσολάβηση στο Αμπού Ντάμπι με στόχο την διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης.

Αναμφίβολα, οι δηλώσεις Τραμπ θα εγείρουν ερωτήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, εξέφρασε την προσδοκία ότι το ανανεωμένο Κογκρέσο θα ασκήσει «μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΠΑ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε
Κοσμος
World’s Best Awards: Αυτή είναι η ωραιότερη πόλη του κόσμου για το 2026
Γαλλία: Τροχαίο Με Σχολικό Λεωφορείο - Νεκροί Και Τραυματίες
Κοσμος
Γαλλία: Νεκροί και τραυματίες σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο
Ρώσοι Εξτρεμιστές Πίσω Από τις Απειλές Για Βόμβες Σε Πτήσεις
Κοσμος
Ρώσοι εξτρεμιστές πίσω από τις απειλές για βόμβες σε πτήσεις στην Ευρώπη
Ισραήλ: Την Κυριακή Η Εντολή Σχηματισμού Κυβέρνησης
Κοσμος
Ισραήλ: Την Κυριακή η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Χέρτσογκ
Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τους Τούρκους
Κοσμος
Τουρκία - ΗΠΑ: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για την Άγκυρα
Ο Πατέρας Του Κρις Πάπας Στο Star: «Δουλεύει Σκληρά»
Κοσμος
Ο πατέρας του Κρις Πάπας στο Star: «Δουλεύει σκληρά γι’ αυτό που κάνει»
Τραμπ κατά Χέγσκεθ Ρούμπιο
Κοσμος
Eμφύλιος στο στρατόπεδο Τραμπ μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών
ΗΠΑ: Τι Είναι Το Προεδρικό Βέτο - Τα 2 Κλειδιά Του Κογκρέσου
Κοσμος
ΗΠΑ: Τα δύο «κλειδιά» του Κογκρέσου - Τι είναι το προεδρικό βέτο
Μέγκαν Μαρκλ: Ερευνάται Και Ο Αδερφός Της
Κοσμος
Στο επίκεντρο έρευνας & ο αδελφός της Μέγκαν Μαρκλ - Τι εξετάζουν οι αρχές
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top