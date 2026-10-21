«Παραγωγικές» συνομιλίες Αμερικανών -Ζελένσκι: Σήμερα η συνάντηση με Πούτιν

Τραμπ: «Έχουμε δώσει πολλά χρήματα στην Ουκρανία, η Ευρώπη έχει κουραστεί»

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Πηγή: Φωτογραφία AP (Heiko Junge)
Συνάντηση Γουίτκοφ - Ζελένσκι στο Όσλο / Bίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι συνομιλίες Αμερικανών αξιωματούχων με τον Ζελένσκι στο Όσλο χαρακτηρίστηκαν "πολύ παραγωγικές".
  • Η Ουκρανία παρουσίασε νέες προτάσεις, με στόχο την προσέγγιση των θέσεων ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ευρώπης.
  • Σημαντική σύγκλιση παρατηρείται στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
  • Σήμερα, ο Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Πούτιν για να μεταφέρει τις προτάσεις που συζητήθηκαν.
  • Ο Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία να επιδιώξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας για τις συνέπειες αν δεν το πράξει.

«Πολύ παραγωγικές» χαρακτήρισε  Αμερικανός αξιωματούχος τις συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο. Σημείωσε, δε, ότι η ουκρανική πλευρά παρουσίασε νέες προτάσεις, οι οποίες εξετάστηκαν αναλυτικά.

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Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι επαφές συνέβαλαν στην προσέγγιση των θέσεων των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και των ευρωπαϊκών χωρών, τόσο για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να προχωρήσουν οι συνομιλίες με τη Ρωσία όσο και για τα επόμενα βήματα της διπλωματικής προσπάθειας.

Ο αξιωματούχος έκανε λόγο για σημαντική σύγκλιση μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων, υπογραμμίζοντας ότι κοινός στόχος είναι να βρεθούν εφαρμόσιμες λύσεις που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ομιλίες για τον πόλεμο Ουκρανίας - Ρωσίας

Φωτογραφία AP (Heiko Junge)

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη συνάντηση που αναμένεται σήμερα του Στιβ Γουίτκοφ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να συμμετάσχει στη συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στόχος της Ουάσιγκτον είναι να μεταφέρει στη ρωσική πλευρά τις προτάσεις που συζητήθηκαν με το Κίεβο και τους Ευρωπαίους εταίρους και να διερευνήσει τις δυνατότητες περαιτέρω διαπραγματεύσεων.

Τραμπ: «Έχουμε δώσει πολλά χρήματα στην Ουκρανία, η Ευρώπη έχει κουραστεί»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν δώσει τεράστια ποσά στην Ουκρανία.

«Έχουμε δώσει τεράστια ποσά στην Ουκρανία. Το μόνο που έχουμε πάρει πίσω είναι υψηλές τιμές στο πετρέλαιο ντίζελ. Η Ουκρανία πρέπει να θέλει να καταλήξει σε συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει μια περιουσία, η Ευρώπη έχει ξοδέψει μια περιουσία και αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει κουραστεί», τόνισε. 

«Η Ουκρανία πρέπει να θέλει να διευθετηθεί αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ, ο οποίος επέλεξε να ασκήσει πίεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πολύ περισσότερη απ’ ό,τι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο ίδιος θέλει η Ουκρανία να συνάψει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο Ζελένσκι πρέπει να έχει τη βούληση να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, και αν δεν γίνει αυτό, τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ άσχημα» προειδοποίησε, κατά τη διάρκεια συνομιλίας  με εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο.

 

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