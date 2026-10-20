Ουκρανία: «Μπλόκο» Τραμπ στους Patriot – Νέα ένταση με τον Ζελένσκι

Δεν έχει εγκριθεί η μεταφορά τους από το Πεντάγωνο

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Νέα κρίση στις σχέσεις Τραμπ - Ζελένσκι - Βίντεο Open

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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει τη μεταφορά πυραύλων Patriot στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο. Η καθυστέρηση καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Κιέβου, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος εντείνει τις δημόσιες επικρίσεις του προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και εμφανίζεται πρόθυμος να συζητήσει τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Washington Post: Εκκρεμεί το πράσινο φως για τους Patriot

Όπως μεταδίδει η Washington Post, η απαιτούμενη έγκριση του Πενταγώνου για τη μεταφορά των πυραύλων Patriot δεν έχει δοθεί. Το δημοσίευμα αποδίδει την πληροφορία σε έναν Αμερικανό αξιωματούχο και τρεις ακόμη πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

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Η διαδικασία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την πρόθεση των συμμάχων να ενισχύσουν την ουκρανική άμυνα. Η αμερικανική πλευρά διατηρεί τον τελευταίο λόγο για τη μεταφορά του συγκεκριμένου εξοπλισμού, καθώς πρόκειται για οπλικά συστήματα αμερικανικής κατασκευής.

To Πεντάγωνο καθυστερεί να δώσει το πράσινο φως για τη μεταφορά πυραύλων Patriot προς την Ουκρανία - AP Images

To Πεντάγωνο καθυστερεί να δώσει το πράσινο φως για τη μεταφορά πυραύλων Patriot προς την Ουκρανία - AP Images

Οι Patriot αποτελούν σημαντικό μέρος της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναχαίτιση διαφορετικών τύπων εναέριων απειλών, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων. Η διαθεσιμότητα πυραύλων αναχαίτισης έχει ιδιαίτερη σημασία για το Κίεβο, το οποίο συνεχίζει να αντιμετωπίζει ρωσικές πυραυλικές και αεροπορικές επιθέσεις.

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Ζελένσκι: «Δύσκολο να εξηγηθούν» οι αποφάσεις των ΗΠΑ

Την ανησυχία του για τη στάση της Ουάσιγκτον εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνάντησης με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «δύσκολο να εξηγηθούν» οι αποφάσεις των ΗΠΑ για τον πόλεμο, αναφερόμενος τόσο στις καθυστερήσεις στις παραδόσεις όπλων όσο και στην περιορισμένη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με επικείμενες επιθέσεις.

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Οι τοποθετήσεις του έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ουκρανική άμυνα, καθώς η στρατιωτική υποστήριξη από τις ΗΠΑ παραμένει σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση των ρωσικών πληγμάτων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι ίσως ήρθε η ώρα να αρχίσει να διαπραγματεύεται με άλλους - AP Images

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι ίσως ήρθε η ώρα να αρχίσει να διαπραγματεύεται με άλλους - AP Images

Η καθυστέρηση στην έγκριση των Patriot προσθέτει ένα ακόμη ζήτημα στις σχέσεις των δύο χωρών, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι η Ουάσιγκτον εγκαταλείπει τη συγκεκριμένη μεταφορά.

Νέα επίθεση Τραμπ στον Ζελένσκι

Την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Ουκρανού προέδρου, αμφισβητώντας τους χειρισμούς του για τον τερματισμό του πολέμου.

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Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την κριτική του Ζελένσκι, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται στη «λάθος πλευρά της ιστορίας», ο Τραμπ δήλωσε:

«Ο Ζελένσκι δεν ξέρει για ποιο πράγμα μιλάει».

Στη συνέχεια, αμφισβήτησε την ικανότητα του Ουκρανού προέδρου να οδηγήσει τη χώρα του σε συμφωνία και επανέφερε το ενδεχόμενο να αναλάβει άλλος τις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ επέκρινε τον Ζελένσκι που δεν έχει καταφέρει έως τώρα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία - AP Images

Ο Τραμπ επέκρινε τον Ζελένσκι που δεν έχει καταφέρει έως τώρα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία - AP Images

«Ο Ζελένσκι είναι ένας άνδρας, ο οποίος θα έπρεπε να είχε τερματίσει αυτόν τον πόλεμο εδώ και πολύ καιρό. Αν με άκουγε θα έκανε μία πολύ καλύτερη συμφωνία πριν από πολύ καιρό και εκατομμύρια Ουκρανοί θα εξακολουθούσαν να ζούνε», τόνισε.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις ανθρώπινες απώλειες και στις εδαφικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να είχε τερματίσει τον πόλεμο νωρίτερα.

«Τι έχει γίνει μέχρι τώρα; Ένας συγκλονιστικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει σκοτωθεί, χάνουν τον ανδρικό τους πληθυσμό. Η Ουκρανία θα μπορούσε να το είχε τερματίσει όλο αυτό πολύ καιρό τώρα, αν με άκουγε. Και θυμάστε τι έγινε στο Οβάλ Γραφείο. Ίσως ήρθε η ώρα ο Ζελένσκι να βρει κάποιον άλλο να διαπραγματευτεί», είπε.

Τραμπ: «Έχουμε δώσει εκατοντάδες δισ. δολάρια»

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε επίσης την Ουκρανία και για το οικονομικό κόστος της αμερικανικής βοήθειας, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει προσφέρει σημαντικούς πόρους χωρίς να λάβει αντίστοιχο αντάλλαγμα.

«Έχουμε δώσει πολλά στην Ουκρανία, ενώ αυτοί δεν μας έχουν δώσει τίποτα. Να το θυμάστε. Έχουμε δώσει εκατοντάδες δισ. δολάρια», υποστήριξε.

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Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με Πούτιν και Σι

Παράλληλα, ο Τραμπ εμφανίστηκε πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, με στόχο να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι συνομιλίες να πραγματοποιηθούν χωρίς την παρουσία του Ζελένσκι. Όταν ρωτήθηκε εάν θα δεχόταν μια τέτοια συνάντηση, απάντησε:

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«Ό,τι μπορώ να κάνω για να τερματίσω τον πόλεμο».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε ακόμη στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου ταξιδιού του στην Κίνα τον Νοέμβριο. Στις πιθανές συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ θα μπορούσε, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, να τεθεί και το ζήτημα της αποπυρηνικοποίησης.

«Αν μπορέσουμε να κάνουμε αποπυρηνικοποίηση, θα έχω κάνει στον κόσμο μια πολύ, πολύ μεγάλη χάρη», πρόσθεσε.

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