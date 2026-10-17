Ο Τραμπ μπλοκάρει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας που υπέγραψε τον Σεπτέμβριο

«Είναι για το συμφέρον των ΗΠΑ»

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Ουκρανία: Προδοσία η συμφωνία Τραμπ-Ρωσίας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που αναστέλλει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επικαλούμενος εθνικό συμφέρον.
  • Η αναστολή αφορά μέτρα του νόμου «Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026», που είχε υπογραφεί τον Σεπτέμβριο.
  • Η απόφαση συνδέεται με συμφωνία για προμήθεια ρωσικού ντίζελ, που θεωρείται ότι ενισχύει οικονομικά τη Μόσχα.
  • Η κίνηση προκαλεί αντιδράσεις στο Κογκρέσο και επηρεάζει την πολιτική κατάσταση στη Νότια Καρολίνα.
  • Η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει τις τιμές ενέργειας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αναστέλλει την εφαρμογή ενός εκτεταμένου πακέτου νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, επικαλούμενος το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η κίνηση αυτή καταγράφεται μόλις έναν μήνα μετά την υπογραφή του σχετικού νόμου από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο και αμέσως μετά την αμφιλεγόμενη συμφωνία Ουάσινγκτον και Μόσχας για την προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στο Κρεμλίνο, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Φρένο» στα μέτρα που εγκρίθηκαν τον Σεπτέμβριο

Το νέο διάταγμα «παγώνει» την ενεργοποίηση σειράς οικονομικών μέτρων και δασμών που προβλέπονταν στον νόμο «Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026», τον οποίο ο Τραμπ είχε επικυρώσει στις 18 Σεπτεμβρίου.

Ο στόχος της νομοθεσίας: Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία —που φέρει το όνομα του εκλιπόντος γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας Λίντσεϊ Γκράχαμ— είχε υπερψηφιστεί με ευρεία διακομματική πλειοψηφία στο Κογκρέσο, αποσκοπώντας στη συρρίκνωση των εσόδων που χρηματοδοτούν τις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Η νομική βάση της αναστολής: Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε χρήση ειδικής διάταξης του νόμου, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να αναστέλλει κυρώσεις, εφόσον πιστοποιήσει εγγράφως στο Κογκρέσο ότι αυτό εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα.

Τι ισχύει με τις υπάρχουσες κυρώσεις: Η αναστολή αφορά αποκλειστικά τα νέα μέτρα του συγκεκριμένου νόμου και δεν καταργεί τις προγενέστερες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Μόσχας, ενώ οι εξαιρέσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι νεότερης προεδρικής απόφασης.

Η συμφωνία Τραμπ – Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ

Η απόφαση συνδέεται άμεσα με την πρόσφατη ανακοίνωση του Τραμπ για την επίτευξη ενεργειακής συμφωνίας με τη Ρωσία. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι η Μόσχα συμφώνησε να διαθέσει άμεσα στην αγορά περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ.

Το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων προβλέπει:

500.000 επιπλέον τόνους εντός του Νοεμβρίου,

1 εκατομμύριο τόνους αμέσως μετά, και

ακόμη 3 εκατομμύρια τόνους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αν και η Ουάσινγκτον παρουσίασε τη συμφωνία ως αναγκαίο βήμα για τη συγκράτηση των διεθνών τιμών των καυσίμων, η κίνηση προκάλεσε έντονες διακομματικές αντιδράσεις στο Κογκρέσο, καθώς θεωρείται ότι προσφέρει πολύτιμη οικονομική «ανάσα» στη Μόσχα.

Το πολιτικό σκηνικό στη Νότια Καρολίνα

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο. Μετά τον θάνατο του Λίντσεϊ Γκράχαμ τον Ιούλιο, η αδελφή του, Ντάρλιν Γκράχαμ, διορίστηκε στη Γερουσία και διεκδικεί πλέον την εκλογή της, έχοντας την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και η ίδια προέβαλε την ψήφιση του νόμου για τις κυρώσεις ως κεντρικό επίτευγμα της εκστρατείας της, σε πρόσφατη τηλεοπτική αναμέτρηση διευκρίνισε ότι η τελική απόφαση για την εφαρμογή τους ανήκει στον πρόεδρο:

«Ο νόμος δίνει στον πρόεδρο εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να τερματίσει τον πόλεμο μέσω οικονομικών κυρώσεων. Εξαρτάται από τον ίδιο αν θα τα ενεργοποιήσει. Πιστεύω όμως ότι ο στόχος είναι να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων και να σταματήσει ο πόλεμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απόφαση της αμερικανικής ηγεσίας ελήφθη σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να ελέγξει τις τιμές της ενέργειας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. 

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