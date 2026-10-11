Ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχειρία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία

Ζελένσκι: «Την αποδεχόμαστε, πείτε μας πότε ξεκινάει»

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
Πρώτη Δημοσίευση: 11.10.26, 18:16
Ανάρτηση Τραμπ: Συμφωνία για ενεργειακή εκεχειρία Ρωσίας - Ουκρανίας / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αποδεκτή από τις δύο χώρες.
  • Η συμφωνία αφορά την ενεργειακή διάσταση της σύγκρουσης και τίθεται σε άμεση ισχύ.
  • Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε την αποδοχή της εκεχειρίας, ζητώντας διευκρινίσεις για την εφαρμογή της.
  • Ο Ζελένσκι πρότεινε 60 ημέρες εκεχειρίας για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία.
  • Η τήρηση της εκεχειρίας θα είναι κρίσιμη για την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας.

Σημαντική εξέλιξη στο μέτωπο του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας την επίτευξη συμφωνίας για άμεση ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τη σχετική ανακοίνωση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο έχουν αποδεχθεί τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η συμφωνία τίθεται σε ισχύ άμεσα και αφορά την ενεργειακή διάσταση της σύγκρουσης, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στις υποδομές και των δύο χωρών. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στους όρους της εκεχειρίας, απευθύνοντας παράλληλα προειδοποίηση να μην υπάρξει παραβίασή της.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ενεργειακές εγκαταστάσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των πολεμικών επιχειρήσεων, με τις επιθέσεις να εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τις ευρύτερες οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης.

Παραμένει, ωστόσο, κρίσιμο να αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί στην πράξη. Η τήρηση των δεσμεύσεων από τη ρωσική και την ουκρανική πλευρά θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας.

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Ο Ζελένσκι, μιλώντας στο Axios, ανέφερε ότι δεν είχε προηγηθεί ενημέρωση για τη συμφωνία που περιέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αποδεχόμαστε την ενεργειακή εκεχειρία και είναι ευχάριστο που το πράττει και η Μόσχα» ανέφερε σε ανακοίνωσή της λίγο αργότερα η ουκρανική προεδρία. «Αναμένουμε ανακοίνωση για τον χρόνο έναρξης και τις επόμενες κινήσεις από τις ΗΠΑ».

Ζελένσκι: Εκλογές στην Ουκρανία με εκεχειρία 60 ημερών

Τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία συνέδεσε με την επίτευξη εκεχειρίας διάρκειας 60 ημερών ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο ABC, ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να συμφωνήσει σε δίμηνη παύση των εχθροπραξιών, προκειμένου να οργανωθεί η εκλογική διαδικασία στη χώρα.

«Παρακαλώ πείτε στον Πούτιν, να μας δώσει δύο μήνες, 60 ημέρες συνολικής εκεχειρίας, 60 ημέρες και θα οργανώσουμε εκλογές» είχε χαρακτηριστικά.

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