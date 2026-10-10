Νέα ένταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Κιέβου προκαλούν οι τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αμφισβήτησε ανοιχτά την πολιτική του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τάχθηκε υπέρ της ανάδειξης νέας ηγεσίας στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Ουκρανός ομόλογός του είχε επανειλημμένες δυνατότητες να συμβάλει στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης, χωρίς, κατά την εκτίμησή του, να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες. Παράλληλα, επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η εισβολή της Ρωσίας θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν ο ίδιος βρισκόταν στην προεδρία των ΗΠΑ το 2022.

Ο Τραμπ συνέδεσε την κριτική του με τις εδαφικές απώλειες της Ουκρανίας και το βαρύ ανθρώπινο κόστος του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται μια διαφορετική προσέγγιση, ικανή να οδηγήσει σε συμφωνία. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την άποψη ότι η χώρα χρειάζεται έναν ηγέτη που θα μπορούσε να διαπραγματευτεί αποτελεσματικότερα την ειρήνη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων και εγκαταστάσεων παραγωγής καυσίμων. Όπως ανέφερε, η Ουάσινγκτον είχε ζητήσει από το Κίεβο να αποφύγει πλήγματα σε αυτές τις υποδομές, επικαλούμενη τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στο κόστος των καυσίμων.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις αυτές επιβαρύνουν την κατάσταση στην αγορά ντίζελ, με συνέπειες που, σύμφωνα με τον ίδιο, επηρεάζουν μεταξύ άλλων τους Αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Η τοποθέτησή του αναδεικνύει τη σύγκρουση ανάμεσα στην αμερικανική προτεραιότητα για συγκράτηση των ενεργειακών τιμών και στην προσπάθεια της Ουκρανίας να περιορίσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης της ρωσικής πολεμικής μηχανής.



