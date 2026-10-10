Δήλωση - βόμβα Τραμπ: «Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο»

«Προτείνω να αποκτήσουν νέο ηγέτη, ώστε να μπορέσουν να συμφωνήσουν»

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (10/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε την πολιτική του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ζήτησε νέο πρόεδρο στην Ουκρανία.
  • Υποστήριξε ότι ο Ζελένσκι δεν αξιοποίησε ευκαιρίες για τερματισμό της σύγκρουσης.
  • Επανέλαβε ότι η ρωσική εισβολή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν ήταν πρόεδρος το 2022.
  • Εξέφρασε ανησυχία για τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές υποδομές, που επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές ενέργειας.
  • Η δήλωση του Τραμπ αναδεικνύει την αντίθεση μεταξύ αμερικανικών και ουκρανικών στρατηγικών.

Νέα ένταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Κιέβου προκαλούν οι τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αμφισβήτησε ανοιχτά την πολιτική του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τάχθηκε υπέρ της ανάδειξης νέας ηγεσίας στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Ουκρανός ομόλογός του είχε επανειλημμένες δυνατότητες να συμβάλει στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης, χωρίς, κατά την εκτίμησή του, να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες. Παράλληλα, επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η εισβολή της Ρωσίας θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν ο ίδιος βρισκόταν στην προεδρία των ΗΠΑ το 2022.

Οι προειδοποιήσεις που αγνόησε ο Ζελένσκι και το μεγάλο deal Τραμπ - Πούτιν

Ο Τραμπ συνέδεσε την κριτική του με τις εδαφικές απώλειες της Ουκρανίας και το βαρύ ανθρώπινο κόστος του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται μια διαφορετική προσέγγιση, ικανή να οδηγήσει σε συμφωνία. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την άποψη ότι η χώρα χρειάζεται έναν ηγέτη που θα μπορούσε να διαπραγματευτεί αποτελεσματικότερα την ειρήνη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων και εγκαταστάσεων παραγωγής καυσίμων. Όπως ανέφερε, η Ουάσινγκτον είχε ζητήσει από το Κίεβο να αποφύγει πλήγματα σε αυτές τις υποδομές, επικαλούμενη τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στο κόστος των καυσίμων.

Συμφωνία Τραμπ - Πούτιν: Η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατ. τόνους ντίζελ

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις αυτές επιβαρύνουν την κατάσταση στην αγορά ντίζελ, με συνέπειες που, σύμφωνα με τον ίδιο, επηρεάζουν μεταξύ άλλων τους Αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Η τοποθέτησή του αναδεικνύει τη σύγκρουση ανάμεσα στην αμερικανική προτεραιότητα για συγκράτηση των ενεργειακών τιμών και στην προσπάθεια της Ουκρανίας να περιορίσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

 


 

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