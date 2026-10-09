Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στον ενεργειακό τομέα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, για τη σταδιακή διάθεση μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, η Ρωσία αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα την προμήθεια περισσότερων από 300.000 τόνων ντίζελ, καλύπτοντας ανάγκες τόσο της αμερικανικής όσο και της ευρύτερης διεθνούς αγοράς. Παράλληλα, προβλέπεται η διάθεση επιπλέον 500.000 τόνων τον Νοέμβριο, ενώ σε επόμενο στάδιο οι ποσότητες θα αυξηθούν κατά ένα εκατομμύριο τόνους. Επιπλέον, η Μόσχα σχεδιάζει να διοχετεύσει περίπου τρία εκατομμύρια τόνους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι θα το επιτρέψουν οι δυνατότητες των διυλιστηρίων της.

Καθοριστική θεωρείται και η στάση της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς το υπουργείο Οικονομικών προανήγγειλε προσωρινή γενική άδεια μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας OFAC, η οποία θα επιτρέπει την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στη διεθνή αγορά.

Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ενίσχυση της προσφοράς καυσίμων θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των τιμών. Ωστόσο, το πραγματικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από την υλοποίηση των παραδόσεων, τις συνθήκες παραγωγής και τη συνολική πορεία της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς.

