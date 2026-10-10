Όσα είπε ο Διευθυντής σύνταξης ειδήσεων του Star Ηλίας Παπανικολάου για την πολύ σοβαρή εξέλιξη για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία μετά τη συμφωνία Τραμπ - Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδίασε τον πλανήτη, ανακοινώνοντας ότι προχώρησε σε μια εμπορική συμφωνία- μαμούθ με τον Πούτιν. Η Ρωσία θα πλημμυρίσει την αγορά με περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους ντίζελ. Οι καταναλωτές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού θα δουν τις τσέπες τους να ζεσταίνονται.

Με μια ανάρτηση 149 λέξεων ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν και πέτυχε μια υπερ- συμφωνία, αποφασίζοντας να βάλει τέλος στις εικόνες που δείχνουν ρωσικά δυϊλιστήρια να πλήττονται από ουκρανικά χτυπήματα. «Η ρωσική πλευρά επιβεβαίωσε την ετοιμότητά της να προμηθεύσει πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου στις ΗΠΑ και στις παγκόσμιες αγορές. Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία», επισήμανε ο Πούτιν.

Με αυτή την κίνηση θα απελευθερωθούν 300.000 τόνοι ντίζελ. Οι αμερικανικές κυρώσεις στην Ρωσία ξεπαγώνουν προσωρινά.

Η Μόσχα διαθέτει άμεσα 300.000 τόνους ντίζελ

Τον Νοέμβριο θα παραδωθούν 500.000 τόνοι

Ακολουθεί νέα ποσότητα 1 εκατομμυρίου τόνων

Η τελευταία δόση περιλαμβάνει 3.000.000 τόνους

Η συμφωνία φέρνει κοντά ΗΠΑ – Ρωσία, αλλά προκαλεί την οργή του Ζελένσκι.

«Αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα για αυτόν τον πόλεμο. Το μόνο που κάνει είναι να ενισχύει τον (Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ) Πούτιν Δεν είναι δίκαιο, ούτε είναι ο τρόπος με τον οποίο οφείλουν να συμπεριφέρονται οι εταίροι μεταξύ τους. Κατά τη γνώμη μου, είναι π μια αδύναμη απόφαση από ισχυρούς εταίρους», ήταν τα λόγια του Ζελένσκι.

Συμφωνία Τραμπ- Πούτιν για το ντίζελ/ επιμέλεια Έλγκα Νταϊφά στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Οι προειδοποιήσεις που αγνόησε ο Ζελένσκι

Η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει έξι φορές τον Ουκρανό ομόλογό του να σταματήσει τα χτυπήματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων.

Ο Διευθυντής σύνταξης ειδήσεων του Star Ηλίας Παπανικολάου επισήμανε στο μεσημεριανό δελτίο ότι είμαστε μπροστά σε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία, εξηγώντας τους λόγους.

«Γίνεται ξεκάθαρο το εξής:

Πρώτα απ' όλα, δεν μπορείς να αγνοήσεις αυτό που ζητάει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Ζελένσκι το αγνόησε έξι φορές. Προειδοποίηση και χτύπημα. Λες και το έκανε επίτηδες. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε, καθώς τον παρακάμπτει ο πρόεδρος Τραμπ. Το δεύτερο που βλέπουμε είναι ότι έχουμε μια συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Win win και για τους δύο. Ο Τραμπ δηλαδή θα μπορέσει να κρατήσει χαμηλά την τιμή του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Ο Πούτιν θα βάλει στο ταμείο του ζεστά χρήματα εν μέσω πολέμου. Έτσι, συνολικό κέρδος γύρω στα 400 εκατομμύρια δολάρια, το υπολογίζει ο αρχισυντάκτης του οικονομικού μας ρεπορτάζ, Γιώργος Παππούς»

Παπανικολάου: «Ξεκάθαρο πια ότι ο Τραμπ δεν είναι σε κανέναν πόλεμο με τη Ρωσία»

Ο Ηλίας Παπανικολάου στάθηκε όμως και σε ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο αυτής της εξέλιξης, για το τι σημαίνει αυτή για τον υπόλοιπο πλανήτη. «Ο πλανήτης δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Ο πλανήτης είναι η Κίνα, η Ινδία, οι μεγάλες χώρες της Ανατολής κ.ά. Όλοι αυτοί βλέπουν τον Πούτιν και τον Τραμπ να μιλάνε σε ανοιχτή τηλεφωνική επικοινωνία, να περνάνε σε μία σοβαρή εξέλιξη, σε μία σοβαρή συμφωνία, αγνοώντας τον Ζελένσκι και την Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρο πια ότι ο Τραμπ δεν είναι σε κανέναν πόλεμο με τη Ρωσία. Με τη Ρωσία έχει απομείνει να πολεμάει η Ουκρανία και η Ευρώπη», επισήμανε.

«Τα χτυπήματα στα ρωσικά διυλιστήρια ήταν το τελευταίο χαρτί στο μανίκι, ας πούμε, του Ζελένσκι, αλλά έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που προσδοκούσε. Ήταν όμως αφελές να θεωρεί ότι θα κάμψει τον ενεργειακό κολοσσό που λέγεται Ρωσία, χτυπώντας κάποιες μεμονωμένες εγκαταστάσεις. Αυτό που έλεγε τελικά είναι ότι θα την πλήρωνε ο πλανήτης και Τραμπ και Πούτιν φροντίζουν ώστε να μη συμβεί», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε την εξέλιξη ως την «πιο σοβαρή στο ρωσοουκρανικό μέτωπο που δεν αφορά αμιγώς πολεμική σύγκρουση».