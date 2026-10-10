Συμφωνία Τραμπ - Πούτιν για ντίζελ: Οι εκλογές & οι αμφιβολίες των αναλυτών

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Πηγή: Πληροφορίες από CNN και BBC
Tο προβλέπει η συμφωνία Τραμπ- Πούτιν για ντίζελ/ βίντεο Mega Σαββατοκύριακο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ, εν μέσω αυξανόμενων τιμών ενέργειας.
  • Η Ρωσία θα προμηθεύσει άμεσα πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ, με επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο.
  • Η συμφωνία έρχεται πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές καυσίμων.
  • Αναλυτές εκφράζουν σκεπτικισμό, θεωρώντας ότι η συμφωνία δεν θα αλλάξει ουσιαστικά την αγορά.
  • Η Ουκρανία αντέτεινε ότι η συμφωνία ενισχύει τον Πούτιν και προκαλεί ηθικές ανησυχίες.

Σε μια θεαματική πολιτική στροφή προχώρησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι εξασφάλισε συμφωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, για την άμεση διοχέτευση ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις παγκόσμιες αγορές.

Συμφωνία Τραμπ - Πούτιν: Η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατ. τόνους ντίζελ

Η κίνηση αυτή, όπως επισημαίνουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, έρχεται εν μέσω της εκρηκτικής ανόδου των τιμών στην ενέργεια λόγω του πολέμου με το Ιράν και λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Χάρη στον ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ μας στα Στενά του Ορμούζ και σε αυτή τη σπουδαία ανακοίνωση σχετικά με τη ρωσική ενέργεια, οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και, μάλιστα, για ολόκληρο τον κόσμο, θα ΜΕΙΩΘΟΥΝ, ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΕΚΟΡ, ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ!» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

Ρωσία: «Έτοιμη να προμηθεύσει την αμερικανική και παγκόσμια αγορά»

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή στον ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να «προμηθεύσει με πετρέλαιο την αμερικανική και την παγκόσμια αγορά» εν μέσω της κρίσης καυσίμων.

«Η ρωσική πλευρά επανέλαβε τη βούλησή της να προμηθεύσει πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου στην αμερικανική αγορά και στην παγκόσμια αγορά», δήλωσε το Κρεμλίνο μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών, επιβεβαιώνοντας ανακοίνωση που είχε κάνει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συνάντηση Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα, τον Αύγουστο του 2025/ AP Julia Demaree Nikhinson

Συνάντηση Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα, τον Αύγουστο του 2025/ AP Julia Demaree Nikhinson

Παράλληλα, ο Ρώσος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να άρχισει την προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες τον Οκτώβριο, μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου Ντόναλντ Τραμπ.

Δήλωσε επίσης ότι οι ρωσικές εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, καθώς τα διυλιστήρια επαναλειτουργούν μετά τις εργασίες συντήρησης

Το περίγραμμα της συμφωνίας και η πολιτική πίεση  

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε στην «άμεση» προμήθεια πάνω από 300.000 τόνων ντίζελ, ακολουθούμενων από επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες στη συνέχεια.

  • Το διακύβευμα των εκλογών: Οι τιμές στα καύσιμα έχουν εκτοξευθεί, πλήττοντας βάναυσα τις αμερικανικές αγροτικές πολιτείες (όπως η Άιοβα, το Κάνσας, το Τέξας και το Οχάιο) που εξαρτώνται απόλυτα από το ντίζελ για τα αγροτικά μηχανήματα και τις μεταφορές. Οι περιοχές αυτές αποτελούν κρίσιμα πολιτικά πεδία μάχης για τον έλεγχο του Κογκρέσου.
  • Η στροφή 180 μοιρών: Μόλις τρεις εβδομάδες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε υπογράψει νομοθεσία για την επιβολή νέων κυρώσεων και δασμών σε χώρες που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.  

Σκεπτικισμός από τους αναλυτές: «Περισσότερο πολιτική παρά game changer»  

Παρά τις προσδοκίες της αμερικανικής ηγεσίας, ενεργειακοί αναλυτές  —μεταξύ των οποίων ο Νταν Πήκερινγκ της Pickering Energy Partners— εκτιμούν ότι η συμφωνία δεν πρόκειται να αλλάξει ουσιαστικά τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά. Οι ποσότητες που υποσχέθηκε η Μόσχα ισοδυναμούν με περίπου μιάμιση μέρα αμερικανικής ζήτησης.  

Ειδικοί σημειώνουν στο CNN ότι η χρήση τόνων αντί για βαρέλια έγινε σκόπιμα για να φαίνεται ο αριθμός εντυπωσιακότερος στους πολίτες.  

Πρώην αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τονίζουν ότι η συμφωνία υπονομεύει σημαντικά το ευρύτερο καθεστώς κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δημιουργώντας επικίνδυνα προηγούμενα. Παράλληλα, παραμένει ασαφές κατά πόσο η Ρωσία —της οποίας τα διυλιστήρια έχουν πληγεί επανειλημμένα από ουκρανικά πλήγματα drones— διαθέτει την ικανότητα να ανταποκριθεί πλήρως στις δεσμεύσεις της.  

Οργισμένη αντίδραση από την Ουκρανία και τον Ζελένσκι

Η ανακοίνωση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κιέβου, σε μια χρονική συγκυρία που κλιμάκιο Ουκρανών αξιωματούχων βρισκόταν στη Φλόριντα για επαφές με την αμερικανική πλευρά.  Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία «αδύναμη απόφαση ισχυρών εταίρων» και «δώρο» στον Πούτιν.

«Αυτό είναι επιπλέον χρήμα για αυτόν τον πόλεμο, για τα δεινά... Τροφοδοτεί τον Πούτιν και του δίνει τη δυνατότητα να πολεμήσει περισσότερο», τόνισε χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Καθώς η πρόωρη ψηφοφορία στις ΗΠΑ έχει ήδη ξεκινήσει σε πολλές πολιτείες, ο Λευκός Οίκος ελπίζει ότι η κίνηση αυτή θα πείσει τους Αμερικάνους ψηφοφόρους ότι η οικονομική ανακούφιση βρίσκεται κοντά, παρότι οι διπλωματικές και ηθικές συνέπειες της προσέγγισης με τη Μόσχα προκαλούν τεράστιες τριβές.

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