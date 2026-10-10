Συμφωνία Τραμπ - Πούτιν: «Στριμωγμένος» ο Ζελένσκι - «Αμήχανη» η Ευρώπη

Ποιος είναι ο μεγάλος κερδισμένος

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (10/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η στρατηγική του Ζελένσκι για επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές έχει σοβαρές συνέπειες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.
  • Η συμφωνία Τραμπ - Πούτιν αναδεικνύει νέες ισορροπίες και ερωτήματα για τον ρόλο της Ουκρανίας και της Ευρώπης.
  • Ο Τραμπ προειδοποίησε έξι φορές την Ουκρανία πριν τις επιθέσεις, οι οποίες ενίσχυσαν τη διαπραγματευτική θέση της Μόσχας.
  • Ο Πούτιν είναι ο μεγάλος κερδισμένος, με οικονομικά οφέλη και ενίσχυση της διεθνούς του θέσης.
  • Η Ευρώπη παρακολουθεί αμήχανη, χωρίς σαφή έλεγχο των εξελίξεων και κινδυνεύει να παραμείνει θεατής.

Η τακτική του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πλήττει τις ρωσικές ενεργειακές υποδομές είχε εξαρχής σοβαρούς κινδύνους, όπως είχε επισημάνει το Star και ο διευθυντής σύνταξής του αλλά και παρουσιαστής του «Leaders», Ηλίας Παπανικολάου. Οι επιθέσεις σε διυλιστήρια και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις της Ρωσίας μπορεί να προκαλούσαν σημαντικές οικονομικές απώλειες στη Μόσχα, ωστόσο οι συνέπειες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας ήταν αναπόφευκτες. Και πλέον, η εξέλιξη των γεγονότων φαίνεται να δικαιώνει όσους προειδοποιούσαν ότι μια τέτοια στρατηγική θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ για το Κίεβο.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η συμφωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία αναδεικνύει νέες ισορροπίες στο διεθνές σκηνικό και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τον ρόλο της Ουκρανίας, αλλά και για τη στάση της Ευρώπης.

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Οι έξι προειδοποιήσεις Τραμπ και το ενεργειακό μέτωπο

Οι έξι προειδοποιήσεις Τραμπ και το ενεργειακό μέτωπο

Όπως επισημάνθηκε στην ανάλυση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις αποτελούν μια διαφορετική διάσταση του πολέμου, με επιπτώσεις που ξεπερνούν τα στενά όρια του ουκρανικού μετώπου.

Τα έξι μεγάλα διυλιστήρια που δέχθηκαν πλήγματα βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας κλιμάκωσης που είχε προηγηθεί σειρά προειδοποιήσεων από τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει έξι φορές, χωρίς η ουκρανική ηγεσία να αλλάξει πορεία.

Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί νέα αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές και η ενεργειακή ασφάλεια αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για τις οικονομίες όλου του κόσμου.

Η στρατηγική του Ζελένσκι, που αποσκοπούσε στην αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής μηχανής, ενδέχεται τελικά να ενίσχυσε τη διαπραγματευτική θέση της Μόσχας. Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ εμφανίζεται να αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση, διεκδικώντας τον ρόλο του ηγέτη που επιχειρεί να βάλει τέλος στη σύγκρουση.

Οι προειδοποιήσεις που αγνόησε ο Ζελένσκι και το μεγάλο deal Τραμπ - Πούτιν

Ο Πούτιν, o μεγάλος κερδισμένος και η Ευρώπη που παρακολουθεί αμήχανη

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία αποτελεί μια σημαντική πολιτική ευκαιρία. Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να βρίσκονται στο προσκήνιο, ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να υποστηρίξει ότι ανέλαβε πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου και επιχείρησε να πετύχει μια συμφωνία με τον Ρώσο ομόλογό του. Ακόμη και αν δεν καταφέρει να περιορίσει άμεσα τις ενεργειακές πιέσεις, θα έχει τη δυνατότητα να προβάλει τις διπλωματικές του κινήσεις ως απόδειξη ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν.

Ο Πούτιν, o μεγάλος κερδισμένος και η Ευρώπη που παρακολουθεί αμήχανη

Ο μεγάλος κερδισμένος, ωστόσο, είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Πέρα από το οικονομικό όφελος, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 400 εκατομμύρια δολάρια σε άμεσα έσοδα για τα ρωσικά ταμεία, η συμφωνία προσφέρει στη Μόσχα κάτι εξίσου σημαντικό: τη δυνατότητα να ενισχύσει τη θέση της τόσο στο πολεμικό πεδίο όσο και στη διεθνή διπλωματία.

Η εικόνα των δύο ηγετών να συνομιλούν επί 90 λεπτά, σύμφωνα με την ενημέρωση του Κρεμλίνου, και να εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την επικοινωνία τους, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα. Κίνα, Ινδία και Ιράν παρακολουθούν τις εξελίξεις, αξιολογώντας τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται.

Συμφωνία Τραμπ - Πούτιν για ντίζελ: Οι εκλογές & οι αμφιβολίες των αναλυτών

Και κάπου εδώ αναδεικνύεται το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις φαίνεται να βρίσκονται μπροστά σε τετελεσμένα, χωρίς να έχουν σαφή εικόνα ή ουσιαστικό έλεγχο των πρωτοβουλιών που καθορίζουν την πορεία του πολέμου.

Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική και στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία, η Ευρώπη κινδυνεύει να παραμείνει απλώς θεατής των αποφάσεων που λαμβάνονται από την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα. Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι αν θα καταφέρει να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις ή αν θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί έναν πόλεμο του οποίου την εξέλιξη δεν ελέγχει.
 

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