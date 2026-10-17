Η Ουκρανία ζητά από την Ελλάδα 20 έως 30 πυραύλους Patriot PAC-2 για να ενισχύσει την αεράμυνά της, με την Αθήνα να δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που παρουσίασε ο Ηλίας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Όπως αποκάλυψε ο διευθυντής σύνταξης του Star, το Κίεβο έχει μετατοπίσει το αίτημά του από την παραχώρηση ολόκληρης συστοιχίας στην αποστολή συγκεκριμένου αριθμού πυραύλων. Η ενίσχυση ζητείται ενόψει του χειμώνα, καθώς αναμένεται κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων.

«Ζητάνε συγκεκριμένα 20 με 30 πυραύλους»

Ο Ηλίας Παπανικολάου υπογράμμισε ότι η υπόθεση έχει σημασία τόσο για την εξέλιξη του πολέμου όσο και για τις ελληνικές αμυντικές ανάγκες.

«Οι Ουκρανοί πλέον δεν ζητούν “συστοιχία” Patriot από εμάς», ανέφερε, διευκρινίζοντας αμέσως μετά: «Ζητάνε συγκεκριμένα 20 με 30 πυραύλους PAC-2 Patriot».

Πρόκειται, επομένως, για αίτημα διάθεσης αναχαιτιστικών βλημάτων από τα ελληνικά αποθέματα. Στη συζήτηση έγινε αναφορά και στην ελληνική συστοιχία που βρίσκεται ήδη στη Σαουδική Αραβία, ως στοιχείο του ευρύτερου προβληματισμού για τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες της χώρας.

Το επιχείρημα για τους πυραύλους που λήγουν

H ουκρανική πλευρά επικαλείται την ύπαρξη περίπου 200 ελληνικών πυραύλων που πλησιάζουν στη λήξη τους, προκειμένου να στηρίξει το αίτημά της για παραχώρηση ενός μέρους τους.

Περιγράφοντας το επιχείρημα που προβάλλεται, ο Ηλίας Παπανικολάου ανέφερε: «Από αυτούς τους 200 που λήγουν, δώστε μας 20».

Ο ίδιος χαρακτήρισε ασφυκτικές τις πιέσεις προς την Ελλάδα. Ωστόσο, αμφισβήτησε τη λογική ότι η λήξη αρκεί για να θεωρηθεί το συγκεκριμένο υλικό περιττό ή χωρίς δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης.

«Δεν τον πετάς τον πύραυλο»

Απαντώντας στο ερώτημα εάν η Ελλάδα μπορεί να διαθέσει τους πυραύλους, ο Ηλίας Παπανικολάου εξήγησε ότι η συμπλήρωση ενός χρονικού ορίου δεν σημαίνει υποχρεωτικά αχρήστευση.

«Το ότι λήγει ο πύραυλος δεν σημαίνει κάτι. Μπορεί να θέλει μπαταρία, κάποιο ανταλλακτικό. Δεν τον πετάς τον πύραυλο», τόνισε.

Με αυτή την επισήμανση έθεσε στο επίκεντρο τη δυνατότητα συντήρησης ή αντικατάστασης εξαρτημάτων, αντί της αυτόματης απόσυρσης. Κατά την ανάλυσή του, συνεπώς, η συζήτηση για την παραχώρηση δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην ημερομηνία λήξης.

Το κόστος και η αξία των Patriot

Ο διευθυντής σύνταξης του Star αναφέρθηκε και στο οικονομικό μέγεθος του αιτήματος, τοποθετώντας το μέσο κόστος κάθε πυραύλου στα τρία εκατομμύρια δολάρια.

«Ο πύραυλος αυτός κάνει κατά μέσο όρο 3 εκατομμύρια δολάρια ο ένας», είπε, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε σε κόστος τριών έως τεσσάρων εκατομμυρίων ανά βλήμα.

Στάθηκε, παράλληλα, στη βαρύτητα που έχουν αποκτήσει τα συγκεκριμένα συστήματα στις συζητήσεις για τη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας. «Είναι ένα μέσο πίεσης, μια μόχλευση», σημείωσε χαρακτηριστικά για τους Patriot.

Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία

Στη συνέχεια, ο Ηλίας Παπανικολάου σχολίασε τις κοινωνικές αντιδράσεις στη Γαλλία, συνδέοντας, κατά την προσωπική του εκτίμηση, τη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια με το οικονομικό βάρος της συνέχισης του πολέμου.

Υποστήριξε ότι η παρουσία διαφορετικών κοινωνικών ομάδων στις κινητοποιήσεις απαιτεί ευρύτερη ανάγνωση των αιτημάτων τους. Κλείνοντας την παρέμβασή του, ανέφερε: «Κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους για το τέλος αυτού του πολέμου».