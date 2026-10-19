Τραμπ για Ζελένσκι: «Ήρθε η ώρα να διαπραγματευτεί άλλος για την Ουκρανία»

Νέα επίθεση του Αμερικανού προέδρου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε την ικανότητα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.
  • Ο Τραμπ πρότεινε ότι πρέπει να αναλάβει κάποιος άλλος τις διαπραγματεύσεις εκ μέρους της Ουκρανίας.
  • Κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι δεν γνωρίζει τι λέει και ότι θα μπορούσε να είχε τερματίσει τον πόλεμο νωρίτερα αν τον είχε ακούσει.
  • Επισήμανε τις ανθρώπινες απώλειες στην Ουκρανία και την πίεση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Κιέβου.
  • Αναφέρθηκε στην επεισοδιακή συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο, αφήνοντας αιχμές για τη διαχείριση των επαφών του Ζελένσκι.

Νέα επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητώντας την ικανότητα του Ουκρανού ηγέτη να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ίσως έχει έρθει η ώρα να αναλάβει κάποιος άλλος τις διαπραγματεύσεις εκ μέρους του Κιέβου, εντείνοντας την πίεση προς την ουκρανική ηγεσία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ζελένσκι «δεν ξέρει για ποιο πράγμα μιλάει», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να είχε τερματιστεί πολύ νωρίτερα, εάν ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ακολουθήσει τις συμβουλές του.

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«Αν με άκουγε, θα είχε κάνει μια πολύ καλύτερη συμφωνία εδώ και πολύ καιρό και εκατομμύρια Ουκρανοί θα εξακολουθούσαν να ζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αποδίδοντας στον Ζελένσκι ευθύνες για τη συνέχιση της αιματοχυσίας.

Ο Τραμπ στάθηκε επίσης στις ανθρώπινες απώλειες του πολέμου, επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία έχει υποστεί βαρύ πλήγμα στον πληθυσμό της, ιδιαίτερα στους άνδρες που βρίσκονται σε ηλικία στράτευσης.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου εντάσσονται σε ένα κλίμα αυξανόμενης έντασης στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Κιέβου, με τον Τραμπ να αμφισβητεί επανειλημμένα τη στάση του Ουκρανού ηγέτη απέναντι στις προοπτικές μιας συμφωνίας με τη Μόσχα. Παράλληλα, επανέφερε στο προσκήνιο την επεισοδιακή συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο, αφήνοντας εκ νέου αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο ο Ζελένσκι χειρίζεται τις επαφές με την αμερικανική πλευρά.

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