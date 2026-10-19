Νέα επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητώντας την ικανότητα του Ουκρανού ηγέτη να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ίσως έχει έρθει η ώρα να αναλάβει κάποιος άλλος τις διαπραγματεύσεις εκ μέρους του Κιέβου, εντείνοντας την πίεση προς την ουκρανική ηγεσία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ζελένσκι «δεν ξέρει για ποιο πράγμα μιλάει», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να είχε τερματιστεί πολύ νωρίτερα, εάν ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ακολουθήσει τις συμβουλές του.

«Αν με άκουγε, θα είχε κάνει μια πολύ καλύτερη συμφωνία εδώ και πολύ καιρό και εκατομμύρια Ουκρανοί θα εξακολουθούσαν να ζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αποδίδοντας στον Ζελένσκι ευθύνες για τη συνέχιση της αιματοχυσίας.

Ο Τραμπ στάθηκε επίσης στις ανθρώπινες απώλειες του πολέμου, επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία έχει υποστεί βαρύ πλήγμα στον πληθυσμό της, ιδιαίτερα στους άνδρες που βρίσκονται σε ηλικία στράτευσης.

R: Zelensky says you're on the wrong side of history. Trump: Zelensky doesn't know what he's talking about. I think it's time for somebody else to negotiate on behalf of Ukraine https://t.co/3iWbQ748J6 — Acyn (@Acyn) October 19, 2026

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου εντάσσονται σε ένα κλίμα αυξανόμενης έντασης στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Κιέβου, με τον Τραμπ να αμφισβητεί επανειλημμένα τη στάση του Ουκρανού ηγέτη απέναντι στις προοπτικές μιας συμφωνίας με τη Μόσχα. Παράλληλα, επανέφερε στο προσκήνιο την επεισοδιακή συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο, αφήνοντας εκ νέου αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο ο Ζελένσκι χειρίζεται τις επαφές με την αμερικανική πλευρά.