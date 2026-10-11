Ζελένσκι: Καταγγέλλει νέα ρωσική επίθεση μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας

«Χτύπησαν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας»

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STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Dan Bashakov)
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (11/10/2026)

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί «ενεργειακής εκεχειρίας».

«Οι Ρώσοι χτύπησαν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χάρκιβ. Και όλα αυτά έγιναν ΑΦΟΥ ο αμερικανός πρόεδρος έκανε την δήλωσή του περί ενεργειακής εκεχειρίας», δήλωσε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο Facebook έπειτα από επικοινωνία του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντε Λάιεν.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Shahed έπληξε εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να σημειωθούν διακοπές ρεύματος σε αρκετές συνοικίες της πρωτεύουσας. Όπως ανέφερε, ακολούθησαν επιθέσεις και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Χαρκόβου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχειρία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία

Ο Ζελένσκι έθεσε στο επίκεντρο της δημόσιας παρέμβασής του τη χρονική συγκυρία των πληγμάτων, επισημαίνοντας ότι αυτά καταγράφηκαν μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για ενεργειακή εκεχειρία. Η εξέλιξη προκαλεί νέα ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη μια συμφωνία αποκλιμάκωσης, εφόσον δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως οι όροι και οι μηχανισμοί επιτήρησής της.

Ευρωπαϊκή στήριξη και ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας

Παράλληλα με τις καταγγελίες για τις επιθέσεις, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι αμυντικές ανάγκες της χώρας και η συνέχιση της ευρωπαϊκής συνδρομής.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι αναμένεται να διατεθούν την επόμενη εβδομάδα περίπου τρία δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετη στρατιωτική υποστήριξη. Ευχαρίστησε επίσης την επικεφαλής της Κομισιόν για την προηγούμενη εκταμίευση 1,24 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία, όπως ανέφερε, έχει ήδη φτάσει στην Ουκρανία.

Συμφωνία Τραμπ - Πούτιν: «Στριμωγμένος» ο Ζελένσκι - «Αμήχανη» η Ευρώπη

Στην ίδια επικοινωνία συζητήθηκε και η ευρωπαϊκή προοπτική του Κιέβου, με στόχο την προώθηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων έως το τέλος του έτους. Για τον Ζελένσκι, η συνέχιση της διεθνούς υποστήριξης παραμένει κρίσιμη τόσο για την άμυνα της χώρας όσο και για την προστασία των πολιτών από νέες επιθέσεις.
 

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