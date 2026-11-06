Το 2027, το Release Athens επεκτείνει τη δραστηριότητά του πέρα από την Ελλάδα, εγκαινιάζοντας το Release Sofia και μεταφέροντας στη βουλγαρική πρωτεύουσα την ταυτότητα και το όραμά του. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Sofia Live Park, τον νεότερο συναυλιακό χώρο της περιοχής, που βρίσκεται στο πάρκο του αεροδρομίου Vasil Levski.

Από το 2016 μέχρι σήμερα, το Release Athens έχει προσελκύσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο θεατές και έχει παρουσιάσει έχει πάνω από 260 καλλιτεχνικές εμφανίσεις, εκ των οποίων 150+ από τη διεθνή μουσική σκηνή. Στη σκηνή του έχουν εμφανιστεί ονόματα όπως οι Arctic Monkeys, Massive Attack, Gorillaz, Nick Cave & The Bad Seeds, Slipknot, Rosalía, Pulp, Iggy Pop, David Byrne, Pet Shop Boys, Kylie Minogue, The Prodigy, Judas Priest, Megadeth, Pantera, Gojira, Moby, Fontaines D.C., Dream Theater, Disturbed, Avenged Sevenfold, The Offspring, Limp Bizkit, Alice In Chains και Liam Gallagher. Μέσα σε δέκα χρόνια, εξελίχθηκε από μια σειρά καλοκαιρινών συναυλιών σε σημείο αναφοράς στον ευρωπαϊκό φεστιβαλικό χάρτη.

Βασισμένο στην ιδέα και τη φιλοσοφία που βρίσκονται στον πυρήνα του, το Release επεκτείνεται πλέον σε μια δεύτερη αγορά, μέσα από νέες συνεργασίες και με στόχο να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για πολιτιστική ανταλλαγή και ουσιαστική σύνδεση σε ολόκληρη την περιοχή.

Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στην Αθήνα, το Release Sofia θα φέρει κοντά μεγάλα διεθνή ονόματα και τοπικούς καλλιτέχνες, με φιλόδοξα lineups, παραγωγές μεγάλης κλίμακας και υψηλές προδιαγραφές σε κάθε πτυχή της διοργάνωσης.

Αυτό το νέο κεφάλαιο μεταφέρει το ταξίδι που ξεκίνησε με το Release Athens σε μια γειτονική χώρα, ανοίγοντας μια νέα προοπτική για το μέλλον της ζωντανής μουσικής στην ευρύτερη περιοχή.

Making Memories Together. Now in Sofia

Δήλωση Γενικού Διευθυντή Release Athens Festival, Γιάννη Μιράμπιτα:

“Θέλουμε να φέρουμε στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία μεγάλους διεθνείς καλλιτέχνες που συχνά απουσιάζουν από τις αγορές μας, με παραγωγές αντάξιες των μεγαλύτερων φεστιβάλ του κόσμου.

Οι Έλληνες και οι Βούλγαροι ταξιδεύουμε εδώ και χρόνια από τη μία χώρα στην άλλη για να δούμε τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Αυτή η σχέση υπάρχει ήδη και μέσα από το Release Athens και το Release Sofia θέλουμε να τη δυναμώσουμε, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες να μοιραζόμαστε όσα μας ενώνουν μέσα από τη μουσική.”

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