Αθηνά Οικονομάκου: «Αν αρχίσω να μιλάω για τον Μπρούνο θα μου πάρει ώρες - Έχει κάτι μαγικό, είναι τόσο αυθεντικό που λες ''αποκλείεται''» / Βίντεο: Alpha

Ένα αρνητικό σχόλιο follower το οποίο αφορούσε στην εξωτερική εμφάνιση της Αθηνάς Οικονομάκου, στάθηκε αφορμή ώστε η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας να δώσει δημόσια την απάντησή της στα social media.

Η Αθηνά Οικονομάκου / Φωτογραφία: NDP

Συγκεκριμένα, η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία διατηρή σταθερή επικοινωνία με τους ακολούθους της, όμως συνήθως αποφεύγει να απαντά σε κακόβουλα σχόλια που δέχεται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, απάντησε με αρκετή δόση ειρωνείας σε έναν follower ο οποίος σχολίασε τα δόντια της ηθοποιού.

Κάτω από μία δημοσίευσή της Αθηνάς Οικονομάκου, μία χρήστρια έγραψε, συγκεκριμένα: «Τα πάνω δόντια είναι ενιαία μασέλα πορταμπλ; Ήρεμα ρωτάω», με τη γνωστή ηθοποιό και επιχειρηματία να μη διστάζει και να δίνει την εξής απάντηση: «Τι ωραία θα ήταν να συναντιόμασταν από κοντά να με ρωτούσες και να σου απαντούσα κι εγώ… ήρεμα απαντάω», προσθέτοντας ένα emoji που κλείνει το μάτι.

Η Αθηνά Οικονομάκου μαζί με τον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα / Φωτογραφία: NDP

Μάλιστα, η Αθηνά Οικονομάκου έκανε print screen το συγκεκριμένο στιγμιότυπο και το ανάρτησε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, λέγοντας ότι αρκετοί τη ρωτούν αν επιλέγει να απαντά σε κακεντρεχή σχόλια: «Με ρωτάνε συχνά αν απαντάω στα κακεντρεχή σχόλια… λέω συνήθως όχι, μόνο αν καμιά φορά έχω όρεξη… Η όρεξη», έγραψε η γνωστή ηθοποιός με χιουμοριστική διάθεση.

Η Αθηνά Οικονομάκου μοιράζεται αρκετά συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τους followers της, παρόλα αυτά όπως όλα δείχνουν δεν επιλέγει να δέχεται αδιαμαρτύρητα αρνητικά σχόλια που αφορούν στην εξωτερική εμφάνισή της.