Οικονομάκου: Η αιχμηρή απάντηση σε αρνητικό σχόλιο για την εμφάνισή της

«Τι ωραία θα ήταν να συναντιόμασταν από κοντά», έγραψε η ηθοποιός

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Αθηνά Οικονομάκου: «Αν αρχίσω να μιλάω για τον Μπρούνο θα μου πάρει ώρες - Έχει κάτι μαγικό, είναι τόσο αυθεντικό που λες ''αποκλείεται''» / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε δημόσια σε αρνητικό σχόλιο για την εμφάνισή της στα social media.
  • Ένας follower σχολίασε ειρωνικά τα δόντια της ηθοποιού, προκαλώντας την αντίδρασή της.
  • Η Οικονομάκου απάντησε με χιούμορ και ειρωνεία, προτείνοντας συνάντηση για να συζητήσουν από κοντά.
  • Εξήγησε ότι συνήθως δεν απαντά σε κακεντρεχή σχόλια, εκτός αν έχει διάθεση.
  • Η ηθοποιός μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τους ακολούθους της.

Ένα αρνητικό σχόλιο follower το οποίο αφορούσε στην εξωτερική εμφάνιση της Αθηνάς Οικονομάκου, στάθηκε αφορμή ώστε η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας να δώσει δημόσια την απάντησή της στα social media.

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Η Αθηνά Οικονομάκου / Φωτογραφία: NDP

Η Αθηνά Οικονομάκου / Φωτογραφία: NDP

Συγκεκριμένα, η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία διατηρή σταθερή επικοινωνία με τους ακολούθους της, όμως συνήθως αποφεύγει να απαντά σε κακόβουλα σχόλια που δέχεται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, απάντησε με αρκετή δόση ειρωνείας σε έναν follower ο οποίος σχολίασε τα δόντια της ηθοποιού.

Κάτω από μία δημοσίευσή της Αθηνάς Οικονομάκου, μία χρήστρια έγραψε, συγκεκριμένα: «Τα πάνω δόντια είναι ενιαία μασέλα πορταμπλ; Ήρεμα ρωτάω», με τη γνωστή ηθοποιό και επιχειρηματία να μη διστάζει και να δίνει την εξής απάντηση: «Τι ωραία θα ήταν να συναντιόμασταν από κοντά να με ρωτούσες και να σου απαντούσα κι εγώ… ήρεμα απαντάω», προσθέτοντας ένα emoji που κλείνει το μάτι.

Η Αθηνά Οικονομάκου μαζί με τον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα / Φωτογραφία: NDP

Η Αθηνά Οικονομάκου μαζί με τον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα / Φωτογραφία: NDP

Μάλιστα, η Αθηνά Οικονομάκου έκανε print screen το συγκεκριμένο στιγμιότυπο και το ανάρτησε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, λέγοντας ότι αρκετοί τη ρωτούν αν επιλέγει να απαντά σε κακεντρεχή σχόλια: «Με ρωτάνε συχνά αν απαντάω στα κακεντρεχή σχόλια… λέω συνήθως όχι, μόνο αν καμιά φορά έχω όρεξη… Η όρεξη», έγραψε η γνωστή ηθοποιός με χιουμοριστική διάθεση.

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Οικονομάκου: Η αιχμηρή απάντηση σε αρνητικό σχόλιο για την εμφάνισή της

Η Αθηνά Οικονομάκου μοιράζεται αρκετά συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τους followers της, παρόλα αυτά όπως όλα δείχνουν δεν επιλέγει να δέχεται αδιαμαρτύρητα αρνητικά σχόλια που αφορούν στην εξωτερική εμφάνισή της.

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