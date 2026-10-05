Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή Super Κατερίνα για το διαζύγιό της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο, τη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών τους και τη στάση που κράτησε μετά τον χωρισμό τους. Η ηθοποιός δήλωσε ότι δε διεκδίκησε χρήματα από τον πρώην σύζυγό της, δε λαμβάνει διατροφή και ότι τα έξοδα για τα παιδιά μοιράζονται ισότιμα.

Μιλώντας για την εικόνα που, όπως είπε, έχει δημιουργηθεί γύρω από την προσωπική και οικονομική της πορεία, η Αθηνά Οικονομάκου ανέφερε στην Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θέλω να με λυπούνται, ούτε θέλω να το παίζω θύμα. Οπότε, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που πολύ εύκολα σηκώνει το δάχτυλο και κριτικάρει οτιδήποτε πεις, προτιμώ κάποια πράγματα να τα κρατάω και να τα προστατεύω για τον εαυτό μου. Είμαι τελείως ανεξάρτητη. Ο κόσμος νομίζει ότι εμένα με στήριζαν οι πρώην σύντροφοι όλη μου τη ζωή. Ότι μπορεί να βασιζόμουν στις πλάτες ανθρώπων και είναι τόσο άσχημο, γιατί αν ήξερε κανείς την πραγματικότητα, που την ξέρουν πολλοί άνθρωποι φυσικά, γελάνε. Γελάνε με αυτή την εντύπωση, αλλά τι να βγεις να πεις; Εγώ σκέψου ότι είμαι ένας άνθρωπος που χώρισα και δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου, γιατί ο μόνος στόχος μου ήταν να είναι καλά τα παιδιά, οπότε δεν μπήκα σε καμία διαδικασία να ζητήσω τίποτα και να κάνω οποιαδήποτε οικονομική κουβέντα. Δεν με αφορά αυτό το κομμάτι. Καμία διατροφή δεν παίρνω εγώ, δεν έχουμε διατροφή, έχουμε συνεπιμέλεια. Είναι όλα τα έξοδα μοιρασμένα στη μέση. Το ένα σχολείο πληρώνω εγώ και το άλλο ο μπαμπάς».

Για πρώτη φορά η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε για τη διατροφή που... δεν παίρνει

Η Αθηνά Οικονομάκου για τη διατροφή και τη συνεπιμέλεια

Η ηθοποιός εξήγησε ότι η επιλογή της να μη ζητήσει διατροφή συνδέεται με τη διατήρηση μιας ισορροπημένης γονεϊκής σχέσης μετά τον χωρισμό. Όπως είπε, το βασικό κριτήριο ήταν να προστατευθούν τα παιδιά και να μη δημιουργηθούν όροι εξάρτησης ανάμεσα στους δύο γονείς.

«Στη συνεπιμέλεια μπορεί να έχεις και διατροφή από ό,τι γνωρίζω. Εμένα δεν με αφορούσε. Μπορώ να στηρίξω μόνη, ό,τι ζωή έκανα πριν, κάνω και τώρα χωρίς καμία διαφορά. Δεν είχα ποτέ ανάγκη κάποιον. Οι δραστηριότητες και τα έξοδα είναι όλα στη μέση. Δεν διεκδίκησα ποτέ η διατροφή, δεν ρώτησα ποτέ να μάθω. Για μένα προτεραιότητα έχουν τα παιδιά και αν αυτό το κομμάτι μπορεί να δημιουργήσει κάποιο θέμα στη σχέση των γονέων που μπορεί να περάσει και στα παιδιά, κοίταξα να αποφύγω οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει κάποια σχέση εξάρτησης, που μπορεί μετά να χρησιμοποιηθεί με έναν τρόπο που να επηρεάσει τη σχέση μας με τα παιδιά και τη μεταξύ μας σχέση», δήλωσε

Αντίστοιχα, επανέλαβε στην ίδια συζήτηση: «Για μένα προτεραιότητα έχουν τα παιδιά και αν αυτό το κομμάτι μπορεί να δημιουργήσει κάποιο θέμα στη σχέση των γονέων που μπορεί να περάσει και στα παιδιά, κοίταξα να αποφύγω οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει κάποια σχέση εξάρτησης, που μπορεί μετά να χρησιμοποιηθεί με έναν τρόπο που να επηρεάσει τη σχέση μας με τα παιδιά και τη μεταξύ μας σχέση».

Το μήνυμα για την οικονομική ανεξαρτησία

Η Αθηνά Οικονομάκου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική αυτονομία των γυναικών, λέγοντας ότι η εργασία και η δυνατότητα να στηρίζεται κανείς στον εαυτό του επηρεάζουν άμεσα την ελευθερία επιλογών μέσα σε μια σχέση.

«Είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες να ξέρουν ότι ακόμα και αν βρουν έναν σύντροφο που είναι καταπληκτικό πλάσμα και τους τα παρέχει όλα, για μένα μην αφήσει καμία ποτέ τη δουλειά της. Ποτέ μην φτάσει στο σημείο να έχει ανάγκη από κανέναν. Όταν στέκεσαι στα πόδια σου, έχεις και τη δύναμη να πεις “αυτό δεν μου αρέσει, το αλλάζω". Όταν υπάρχουν εξαρτημένες σχέσεις, αλλάζει η σχέση και γίνεται σχέση εξουσίας και παίζονται άλλα παιχνίδια», τόνισε.

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες να ξέρουν ότι ακόμα και αν βρουν έναν σύντροφο που είναι καταπληκτικό πλάσμα και τους τα παρέχει όλα, για μένα μην αφήσει καμία ποτέ τη δουλειά της. Ποτέ μη φτάσει στο σημείο να έχει ανάγκη από κανέναν. Όταν στέκεσαι στα πόδια σου, έχεις και τη δύναμη να πεις “αυτό δε μου αρέσει, το αλλάζω».

Η Αθηνά Οικονομάκου με τον δεύτερο σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα /Φωτογραφία Instagram

Το διαζύγιο με τον Φίλιππο Μιχόπουλο και η σημερινή προσωπική ζωή

Θυμίζουμε ότι ξ Αθηνά Οικονομάκου και ο Φίλιππος Μιχόπουλος πήραν διαζύγιο τον Απρίλιο του 2024, έπειτα από 10 χρόνια κοινής πορείας και 7 χρόνια γάμου. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Μάξιμο, που γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου 2018, και τη Σιέννα, που γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2021.

Στη συνέντευξη έγινε επίσης αναφορά στη σημερινή προσωπική ζωή της ηθοποιού. Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε και για τη σχέση της με τον Μπρούνο Τσερέλα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υλικό, τον Μάιο παντρεύτηκε με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, ενώ ο Φίλιππος Μιχόπουλος βρίσκεται σε σχέση με την κύπρια παρουσιάστρια Κωνσταντίνα Ευριπίδου.