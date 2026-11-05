Μπάρκα: Βραδινή έξοδος με τον σύζυγό της - Η πρώτη έξοδος μετά τον γάμο

«Αχ, τι ωραία πέρασα...» έγραψε η παρουσιάστρια

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Μπάρκα: Βραδινή έξοδος με τον σύζυγό της - Η πρώτη έξοδος μετά τον γάμο
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Δανάη Μπάρκα: Βραδινή Έξοδος Με Τον Σύζυγό Της
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα και ο σύζυγός της, Φάνης Μπότσης, πραγματοποίησαν την πρώτη τους βραδινή έξοδο μετά τον γάμο.
  • Η Μπάρκα δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, σχολιάζοντας την προετοιμασία της για την έξοδο.
  • Ο γάμος τους έγινε στις 13 Ιουνίου 2026 στη Μεσσηνιακή Μάνη με παραδοσιακό χαρακτήρα.
  • Το ζευγάρι οργάνωσε σχεδόν τα πάντα μόνοι τους, κρατώντας πολλές λεπτομέρειες ως έκπληξη.
  • Ανακοίνωσαν ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί στις 1 Σεπτεμβρίου.

Μια βραδινή έξοδο πραγματοποίησε η Δανάη Μπάρκα μαζί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση μετά από πολύ καιρό!

Δανάη Μπάρκα: Υποδέχτηκε τον Νοέμβριο στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση

Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο  και σχολίασε: «Ναι, μετά τον γάμο πρώτη νυχτερινή έξοδος με την ίδια προετοιμασία ,έτσι για να ανέβει το ηθικό. Ντύθηκα, στολίστηκα, ήπια τις βιταμίνες μου, και πήγα να δω πρόβα generale των κοριτσιών της καρδιάς μου που φέτος θα ξεσηκώσουν τα ΠΣΚ της Αθήνας.

Αχ,τι ωραία πέρασα..πόσα θα ήθελα να σας δείξω αλλά καλύτερα να πάτε μόνοι σας από αύριο να δείτε τι επική υπερπαραγωγή έχουν στήσει», έγραψε για το νυχτερινό κέντρο στο οποίο διασκέδασε.

Δες την ανάρτησή της:

Μπάρκα: Βραδινή έξοδος με τον σύζυγό της - Η πρώτη έξοδος μετά τον γάμο

Μπάρκα: Βραδινή έξοδος με τον σύζυγό της - Η πρώτη έξοδος μετά τον γάμο

Μπάρκα: Βραδινή έξοδος με τον σύζυγό της - Η πρώτη έξοδος μετά τον γάμο

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης μετρούν περίπου δύο χρόνια κοινής πορείας και έχουν επιλέξει να κρατούν το μεγαλύτερο μέρος του γάμου τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας επέλεξαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και ν' ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας στις 13 Ιουνίου 2026, στη Μεσσηνιακή Μάνη, έναν τόπο που η Δανάη Μπάρκα αγαπά.

Ο γάμος του ζευγαριού είχε έντονο ελληνικό και παραδοσιακό χαρακτήρα, με το ζευγάρι να επιμελείται προσωπικά τις περισσότερες λεπτομέρειες. Μάλιστα, η ίδια είχε αποκαλύψει πως οργάνωσαν σχεδόν τα πάντα μόνοι τους, κρατώντας πολλές λεπτομέρειες ως έκπληξη ακόμη και για τους κουμπάρους τους. Λίγους μήνες αργότερα, την 1η Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι ανακοίνωσε πως περιμένει το πρώτο του παιδί, ανοίγοντας ένα ακόμη όμορφο κεφάλαιο στην κοινή του ζωή.

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ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
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ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
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