Το νέο κύμα απειλών για βόμβες σε αεροπλάνα, προκαλεί αναστάτωση στις αερομεταφορές σε όλη την Ευρώπη.

Από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο αστυνομικός συντάκτης του Star Αλέξανδρος Γύγος, μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας που ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η διαδικασία που ακολουθείται αν υπάρξει συναγερμός για απειλή βόμβας

Όπως ανέφερε, από τη στιγμή που υπάρξει απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα και ενημερωθεί η αστυνομία, αμέσως χτυπάει συναγερμός στο κέντρο επιχειρήσεων του αεροδρομίου.

Επόπτης και διευθυντής του αερολιμένα λαμβάνουν γνώση για το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος. και αστραπιαία συστήνεται και συνεδριάζει επιτροπή που αποτελείται από αστυνομικούς, την Υπηρεσία πολιτικής Αεροπορίας, την εταιρία του αεροδρομίου και την ασφάλεια του αεροδρομίου (ΑΙΑ).

Σύσταση επιτροπής στο αεροδρόμιο σε περίπτωση συναγερμού για απειλή

Εξετάζεται με συνοπτικές διαδικασίες το απειλητικό τηλεφώνημα και η διαβάθμισή του, δηλαδή αν πρόκειται για αλήθεια, για ψέμα, αν υπάρχει πιθανότητα αλήθειας ή αν πρόκειται για «κόκκινο συναγερμό».

Η διαδικασία για αεροσκάφος που βρίσκεται στο αεροδρόμιο

Αν η απειλή είναι σε αεροσκάφος, ακολουθείται το σχετικό πρωτόκολλο, μεταφέρεται σε ειδικό σημείο του αεροδρομίου που είναι αποκλεισμένο, καλείται πυροσβεστική και πυροτεχνουργοί, ενώ γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος του αεροσκάφους.

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ο συναγερμός ελέγχου ενεργοποιείται. Το αεροπλάνο καθηλώνεται και φυσικά παράλληλα εξελίσσεται έρευνα της Αστυνομίας για το ποιος κρύβεται πίσω από το ανώνυμο απειλητικό τηλεφώνημα.