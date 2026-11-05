Τα μέτρα ασφάλειας στο «Ελ. Βενιζέλος» σε περίπτωση απειλής για βόμβα

Τι προβλέπει το πρωτόκολλο διαχείρισης και η διαδικασία

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μέτρα ασφάλειας στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αυξανόμενες απειλές για βόμβες σε αεροπλάνα προκαλούν αναστάτωση στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές.
  • Σε περίπτωση απειλής, ενεργοποιείται συναγερμός στο αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος" και συνεδριάζει επιτροπή ασφαλείας.
  • Η επιτροπή αξιολογεί την απειλή και την κατηγοριοποιεί ως αληθινή, ψευδή ή "κόκκινο συναγερμό".
  • Αν η απειλή αφορά αεροσκάφος, αυτό μεταφέρεται σε αποκλεισμένο σημείο και ελέγχεται από πυροτεχνουργούς.
  • Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για την προέλευση του απειλητικού τηλεφωνήματος.

Το νέο κύμα απειλών για βόμβες σε αεροπλάνα, προκαλεί αναστάτωση στις αερομεταφορές σε όλη την Ευρώπη. 

Απειλές για βόμβα σε δύο πτήσεις της Aegean από Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο αστυνομικός συντάκτης του Star Αλέξανδρος Γύγος, μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας που ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. 

Η διαδικασία που ακολουθείται αν υπάρξει συναγερμός για απειλή βόμβας  

Όπως ανέφερε, από τη στιγμή που υπάρξει απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα και ενημερωθεί η αστυνομία, αμέσως χτυπάει συναγερμός στο κέντρο επιχειρήσεων του αεροδρομίου.

Και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χατζηβασιλείου σε πτήση με απειλή για βόμβα!

Επόπτης και διευθυντής του αερολιμένα λαμβάνουν γνώση για το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος. και αστραπιαία συστήνεται και συνεδριάζει επιτροπή που αποτελείται από αστυνομικούς, την Υπηρεσία πολιτικής Αεροπορίας, την εταιρία του αεροδρομίου και την ασφάλεια του αεροδρομίου (ΑΙΑ). 

Σύσταση επιτροπής στο αεροδρόμιο σε περίπτωση συναγερμού για απειλή

Σύσταση επιτροπής στο αεροδρόμιο σε περίπτωση συναγερμού για απειλή  

Εξετάζεται με συνοπτικές διαδικασίες το απειλητικό τηλεφώνημα και η διαβάθμισή του, δηλαδή αν πρόκειται για αλήθεια, για ψέμα, αν υπάρχει πιθανότητα αλήθειας ή αν πρόκειται για «κόκκινο συναγερμό». 

Η διαδικασία για αεροσκάφος που  βρίσκεται στο αεροδρόμιο  

Αν η απειλή είναι σε αεροσκάφος, ακολουθείται το σχετικό πρωτόκολλο, μεταφέρεται σε ειδικό σημείο του αεροδρομίου που είναι αποκλεισμένο, καλείται πυροσβεστική και πυροτεχνουργοί, ενώ γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος του αεροσκάφους. 

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ο συναγερμός ελέγχου ενεργοποιείται. Το αεροπλάνο καθηλώνεται και φυσικά παράλληλα εξελίσσεται έρευνα της Αστυνομίας για το ποιος κρύβεται πίσω από το ανώνυμο απειλητικό τηλεφώνημα. 

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