BMW Group: Ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα μετακινήθηκαν χωρίς οδηγό

Επεκτείνει την αυτοματοποιημένη κίνηση οχημάτων στην παραγωγή.

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 05.11.26, 09:14
BMW Group: Ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα μετακινήθηκαν χωρίς οδηγό
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 Ένα ακόμη ορόσημο στον δρόμο προς την ψηφιακή και έξυπνα διασυνδεδεμένη παραγωγή σημειώνει το BMW Group, καθώς η τεχνολογία «Automated Driving In-Plant» (AFW) έχει ήδη επιτρέψει την αυτοματοποιημένη μετακίνηση και καθοδήγηση ενός εκατομμυρίου οχημάτων στα εργοστάσιά του. Μόνο στο MINI Plant Oxford, το τελευταίο έτος πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 53.000 αυτοματοποιημένες μετακινήσεις οχημάτων. Η τεχνολογία AFW βελτιστοποιεί την παραγωγική διαδικασία και αυξάνει σημαντικά την αποδοτικότητα των logistics. Η εφαρμογή του συστήματος θα επεκταθεί περαιτέρω, με επόμενο το εργοστάσιο του Spartanburg το 2027.

BMW Group: Ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα μετακινήθηκαν χωρίς οδηγό

Το εργοστάσιο της MINI στην Οξφόρδη είναι το τέταρτο στο δίκτυο του BMW Group που εφαρμόζει αυτή την τεχνολογία, μετά το Dingolfing, τη Λειψία και το Regensburg. Από τότε που ξεκίνησε το πιλοτικό πρόγραμμα στο Dingolfing το 2022, το AFW έχει εξελιχθεί από δοκιμή καινοτόμου τεχνολογίας σε μια καθιερωμένη λύση, που μπορεί να επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρο το παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής του BMW Group. Με αυτό τον τρόπο, το BMW Group υπογραμμίζει τον πρωτοποριακό του ρόλο στην ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση της παραγωγής. Σήμερα, πραγματοποιούνται καθημερινά κατά μέσο όρο 3.500 αυτοματοποιημένες μετακινήσεις οχημάτων σε όλο το δίκτυο παραγωγής του BMW Group.
 
Η εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλο το δίκτυο είναι καθοριστικής σημασίας: το AFW δεν αποτελεί λύση για ένα μόνο εργοστάσιο. Μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές εγκαταστάσεις, αρχιτεκτονικές οχημάτων και διαδικασίες παραγωγής. Το γεγονός ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ένα εκατομμύριο αυτοματοποιημένες μετακινήσεις οχημάτων επιβεβαιώνει ότι η τεχνολογία είναι πλέον ώριμη για βιομηχανική εφαρμογή. Με το σύστημα AFW, τα οχήματα προσαρμόζουν δυναμικά την κίνησή τους στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Αντιδρούν όχι μόνο στην παρουσία ανθρώπων, αλλά και σε άλλα οχήματα, σε μη επανδρωμένα οχήματα μεταφοράς, στην κυκλοφορία στους χώρους logistics και σε προσωρινά εμπόδια.
BMW Group: Ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα μετακινήθηκαν χωρίς οδηγό  
Το εργοστάσιο της MINI στην Οξφόρδη είναι η πρώτη μονάδα του BMW Group όπου τα αυτοματοποιημένα οχήματα συνδέονται απευθείας με τα υφιστάμενα συστήματα ελέγχου. Με την τεχνολογία AFW, τα νέα οχήματα κινούνται χωρίς οδηγό σε προκαθορισμένες περιοχές παραγωγής και logistics. Η τεχνολογία συνδυάζει έξυπνα εξωτερικούς αισθητήρες, αρχιτεκτονική cloud και προηγμένο λογισμικό σχεδιασμού της κίνησης. Καθ’ όλη τη διαδρομή, οι αισθητήρες LiDAR ανιχνεύουν διαρκώς τον περιβάλλοντα χώρο, επιτρέποντας την ασφαλή πλοήγηση των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο. Η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει τη συνεχή εξέλιξη, την προσομοίωση και τη λειτουργία της τεχνολογίας.

BMW Group: Ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα μετακινήθηκαν χωρίς οδηγό

Στο εργοστάσιό του στο Dingolfing, το BMW Group λειτουργεί τη μεγαλύτερη υποδομή LiDAR στην Ευρώπη. Η υποδομή αυτή αποτελεί τη βάση για αυτοματοποιημένους ελιγμούς των οχημάτων και προσφέρει παράλληλα πολύτιμα στοιχεία για την περαιτέρω εφαρμογή της τεχνολογίας στο δίκτυο παραγωγής.Το BMW Group συνεχίζει να επεκτείνει συστηματικά την εφαρμογή του AFW στο δίκτυο παραγωγής του. Μέσα στον επόμενο χρόνο, η τεχνολογία θα εφαρμοστεί και στο εργοστάσιο του BMW Group στο Spartanburg. Έτσι, η χρήση της θα επεκταθεί περαιτέρω σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες εφαρμογές στην παραγωγή.
 
 

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