Νεκρός στη φυλακή ο Βασίλης Βαρελάς - Υπήρξε κασκαντέρ του Τσακ Νόρις

Πώς ο «Μπιλ ο Καναδός» ενεπλάκη στο οργανωμένο έγκλημα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός ο Βασίλης Βαρελάς, γνωστός ως «Μπιλ ο Καναδός», στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα.
  • Ο 64χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, τα αίτια του θανάτου του θα εξεταστούν από νεκροψία.
  • Καταγόταν από τη Νέδουσα Ταϋγέτου και υπήρξε κασκαντέρ του Τσακ Νόρις στο Χόλιγουντ.
  • Είχε εμπλοκή σε ανθρωποκτονία το 1988 στον Καναδά και επανειλημμένες νομικές περιπέτειες στην Ελλάδα.
  • Ενεπλάκη σε σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης δολοφονίας και επίθεσης σε άλλους κρατούμενους.

Νεκρός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης ο Βασίλης Βαρελάς, γνωστός ως «Μπιλ ο Καναδός».  

Ο 64χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σωφρονιστικούς υπαλλήλους μέσα στο κελί του.  

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να φανούν από τη νεκροψία - νεκροτομή. 

Ποιος ήταν ο Βασίλης Βερελάς: Από τη Μεσσηνία στο Χόλιγουντ 

Ο Βασίλης Βαρελάς καταγόταν από τη Νέδουσα Ταϋγέτου στη Μεσσηνία. 

Τη δεκαετία του 1980 είχε αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλητής στο kick boxing, ενώ εργάστηκε και σε μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βαρελάς φέρεται να υπήρξε κασκαντέρ του Τσακ Νόρις σε επικίνδυνες σκηνές δράσης.  

Τσακ Νόρις

Τσακ Νόρις / Φωτογραφία αρχείου AP (Jordan Strauss)

Η εμπλοκή του Βασίλη Βαρελά στο οργανωμένο έγκλημα

Το 1988 ενεπλάκη σε υπόθεση ανθρωποκτονίας στον Καναδά, για την οποία εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να πυροβόλησε στο κεφάλι έναν άνδρα, λόγω προσωπικών διαφορών. 

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε στην Καλαμάτα, όπου το όνομά του συνδέθηκε με εγκληματικές ομάδες, εκβιασμούς και υποθέσεις ναρκωτικών.  Από το 2000 έως το 2008 είχε επανειλημμένες εμπλοκές με τις Αρχές και φυλακίστηκε αρκετές φορές. 

Το 2011 το όνομά του ενεπλάκη στη δολοφονία του 35χρονου Φελίμ Μεσάι και του δίχρονου γιου του στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βαρελάς φέρεται να ήταν εκείνος που είχε τον ρόλο του εντολέα.  

Βασίλης Βαρελάς

Βασίλης Βαρελάς / Φωτογραφία tempo24

Η επίθεση στον Χριστόδουλο Ξηρό μέσα στη φυλακή 

Τον Ιανουάριο του 2015 είχε απασχολήσει ξανά τη δημοσιότητα, όταν επιτέθηκε μέσα στις φυλακές Δομοκού στον καταδικασμένο για συμμετοχή στη 17 Νοέμβρη.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση σημειώθηκε μετά το επισκεπτήριο και είχε ως αποτέλεσμα ο Ξηρός να χάσει τις αισθήσεις του από τα χτυπήματα. 

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