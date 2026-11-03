BMW: Πρεμιέρες σε μοντέλα και συστήματα κίνησης

Αφορά BMW Σειρά 7, BMW X5, BMW iX5, BMW X3, BMW iX3 και BMW Σειρά 2 Active

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 02.11.26, 09:05
BMW: Πρεμιέρες σε μοντέλα και συστήματα κίνησης
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Η γκάμα μοντέλων BMW εμπλουτίζεται με πολυάριθμες νέες εκδόσεις το φθινόπωρο του 2026. Τρία μοντέλα της νέας BMW Σειράς 7, που παρουσιάστηκε την άνοιξη του 2026, θα αρχίσουν να παράγονται και θα κυκλοφορήσουν στη γερμανική αγορά. Πρόκειται για την BMW 740d xDrive, με ισχύ 230 kW/313 hp (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου κατά WLTP (EnVKV): 7,0 l/100 km, εκπομπές CO₂: 185 g/km, κατηγορία CO₂: G)¹, καθώς και για την plug-in υβριδική BMW 750e xDrive, με ισχύ 360 kW/489 hp (συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας κατά WLTP (EnVKV): 12,5 kWh/100 km και 5,5 l/100 km, εκπομπές CO₂: 124 g/km, κατηγορίες CO₂: G με αποφορτισμένη μπαταρία και D για τη σταθμισμένη συνδυασμένη τιμή, κατανάλωση καυσίμου με αποφορτισμένη μπαταρία: 8,9 l/100 km).  Στην κορυφή της Σειράς 7 έρχεται η BMW M760e xDrive, μοντέλο M Performance με ισχύ 450 kW/612 hp (συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας κατά WLTP (EnVKV): 11,0 kWh/100 km και 6,7 l/100 km, εκπομπές CO₂: 151 g/km, κατηγορίες CO₂: G με αποφορτισμένη μπαταρία και E για τη σταθμισμένη συνδυασμένη τιμή, κατανάλωση καυσίμου με αποφορτισμένη μπαταρία: 10,0 l/100 km)¹. Και τα τρία νέα μοντέλα διαθέτουν εξακύλινδρους εν σειρά κινητήρες 3,0 λίτρων.

BMW: Πρεμιέρες σε μοντέλα και συστήματα κίνησης

Τα μοντέλα της νέας γενιάς BMW X5, που παρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 2026, θα κυκλοφορήσουν στην αγορά τους επόμενους μήνες. Σε αυτά περιλαμβάνονται δύο plug-in υβριδικές εκδόσεις, η BMW X5 50e xDrive (συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας κατά WLTP (EnVKV): 13,9–13,7 kWh/100 km και 5,8–5,5 l/100 km, εκπομπές CO₂: 132–126 g/km, κατηγορίες CO₂: G με αποφορτισμένη μπαταρία και D για τη σταθμισμένη συνδυασμένη τιμή, κατανάλωση καυσίμου με αποφορτισμένη μπαταρία: 9,7–9,3 l/100 km)¹ και η BMW X5 M60e xDrive (συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας κατά WLTP (EnVKV): 14,1 kWh/100 km και 6,2 l/100 km, εκπομπές CO₂: 141 g/km, κατηγορίες CO₂: G με αποφορτισμένη μπαταρία και E για τη σταθμισμένη συνδυασμένη τιμή, κατανάλωση καυσίμου με αποφορτισμένη μπαταρία: 10,9 l/100 km)¹. Στη γκάμα προστίθεται επίσης η αμιγώς ηλεκτρική BMW iX5 60 xDrive (συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας κατά WLTP (EnVKV): 22,5–19,3 kWh/100 km, εκπομπές CO₂: 0 g/km, ηλεκτρική αυτονομία: 723–850 km, κατηγορία CO₂: A)¹.

BMW: Πρεμιέρες σε μοντέλα και συστήματα κίνησης

Πρεμιέρα κάνει επίσης η BMW iX3 40 xDrive (συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας κατά WLTP (EnVKV): 19,5–16,3 kWh/100 km, εκπομπές CO₂: 0 g/km, ηλεκτρική αυτονομία: 515–621 km, κατηγορία CO₂: A)¹. Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV αποδίδει 275 kW/374 hp. Η BMW X3 M50 xDrive (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου κατά WLTP (EnVKV): 8,8 l/100 km, εκπομπές CO₂: 199 g/km, κατηγορία CO₂: G)¹ θα αποδίδει στο εξής 326 kW/443 hp, δηλαδή 33 kW/45 hp περισσότερα από την προηγούμενη έκδοση.

BMW: Πρεμιέρες σε μοντέλα και συστήματα κίνησης

Αλλαγές στη γκάμα συστημάτων κίνησης της BMW αφορούν επίσης την BMW 218i Active Tourer (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου κατά WLTP (EnVKV): 6,1 l/100 km, εκπομπές CO₂: 138 g/km, κατηγορία CO₂: E)¹, την BMW 220i Active Tourer (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου κατά WLTP (EnVKV): 6,1 l/100 km, εκπομπές CO₂: 138 g/km, κατηγορία CO₂: E)¹, καθώς και την BMW X3 20 xDrive (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου κατά WLTP (EnVKV): 8,2 l/100 km, εκπομπές CO₂: 186 g/km, κατηγορία CO₂: G)¹.

 

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