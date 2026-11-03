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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε δύο παρεμβάσεις για την ελάφρυνση δανειοληπτών.
  • Καθιέρωση σταθερού επιτοκίου 3% για ευάλωτους και επιλέξιμους δανειολήπτες στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
  • Αυστηρότερη εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων με επιβολή προστίμων.
  • Η ανακοίνωση έγινε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.
  • Συζητείται νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις οφειλών.

Δύο παρεμβάσεις για την ελάφρυνση δανειοληπτών και την αυστηρότερη εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις οφειλών.

Ο υπουργός προανήγγειλε την καθιέρωση σταθερού επιτοκίου 3% για ευάλωτους και επιλέξιμους δανειολήπτες που εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

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