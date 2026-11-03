Δύο παρεμβάσεις για την ελάφρυνση δανειοληπτών και την αυστηρότερη εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις οφειλών.
Ο υπουργός προανήγγειλε την καθιέρωση σταθερού επιτοκίου 3% για ευάλωτους και επιλέξιμους δανειολήπτες που εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
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