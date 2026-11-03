Ξέσπασε η Ναταλία Γερμανού: «Κύριε εισαγγελέα, κρέμομαι από τα χείλη σας»

«Κανονική οικογενειακή επιχείρηση η ΜΚΟ»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ναταλία Γερμανού εκφράζει δημόσια την αγανάκτησή της για την υπόθεση ΜΚΟ που κατηγορείται για απάτη.
  • Η ΜΚΟ φέρεται να έχει συγγενικές σχέσεις με τα εμπλεκόμενα άτομα, την αποκαλεί 'οικογενειακή επιχείρηση'.
  • Κατηγορεί τους υπεύθυνους για εκβιασμό και κλοπή από οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια για τα άρρωστα παιδιά τους.
  • Απευθύνει έκκληση στον εισαγγελέα, ζητώντας να ακούσει την ποινή που θα προτείνει.
  • Η ανάρτησή της έγινε μέσω Facebook και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Τη δική της θέση για την υπόθεση της ΜΚΟ που έχει προκαλέσει σάλο τις τελευταίες ημέρες θέλησε να εκφράσει η Ναταλία Γερμανού, παίρνοντας δημόσια θέση μέσα από τα social media.

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Η παρουσιάστρια, παρακολουθώντας τις εξελίξεις γύρω από τις καταγγελίες για τη φερόμενη απάτη με τις δωρεές που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, δεν έκρυψε την αγανάκτησή της.

Με μια ιδιαίτερα σκληρή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, σχολίασε τη φερόμενη εμπλοκή συγγενικών προσώπων στην υπόθεση, χαρακτηρίζοντας τη ΜΚΟ «οικογενειακή επιχείρηση», ενώ απευθύνθηκε και στον εισαγγελέα.

 

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«Κανονική οικογενειακή επιχείρηση η ΜΚΟ. Αντρόγυνο, πεθερικά, αδέρφια. Όλοι ενωμένοι στον ιερό αγώνα της κλεψιάς, της μπάζας και του εκβιασμού με θύματα τις οικογένειες που δεν είχαν τα απαραίτητα χρήματα για να θεραπεύσουν τα άρρωστα παιδιά τους.

Κύριε εισαγγελέα, κρέμομαι από τα χείλη σας να ακούσω την ποινή που θα προτείνετε. Τα υπόλοιπα αφήστε τα στο Σύμπαν…», έγραψε χαρακτηριστικά.

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ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
 |
ΜΚΟ
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