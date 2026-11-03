Δείτε τη συνέντευξη που είχε δώσει ο Πάνος Τελάλης στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη στον Τελικό του MasterChef.

Το 38ο Αthens Fashion Week πραγματοποιείται από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου 2026, μεταμορφώνοντας τον εμβληματικό και ιστορικό χώρο του Εργοστασίου Κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκη - Πεταλούδα και πολλοί διάσημοι της ελληνικής showbiz έδωσαν το παρών.

Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν και ο νικητής του περσινού Master Chef, Πάνος Τελάλης με την κοπέλα του, Μαλαματένια Παλατσίδη.

Ο Πάνος Τελάλης με τη σύντροφό του, Μαλαματένια/ φωτογραφία Panoulis

Η influencer φόρεσε ένα μαύρο στράπλες κορσέ, μία λευκή mini φούστα σε στυλ tutu με όγκο, ψηλές μαύρες κάλτσες πάνω από το γόνατο (over-the-knee) και αρβυλάκια, ενώ ο Πάνος Τελάλης, κινήθηκε σε πιο casual-chic και cool ρυθμούς, φορώντας ένα oversized μαύρο δερμάτινο τζάκετ, ανοιχτό γαλάζιο ριγέ πουκάμισο με λευκό t-shirt από μέσα, φαρδύ μαύρο παντελόνι και μαύρα loafers.

Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου 1,5 χρόνο και στηρίζει ο ένας τον άλλον. Η influencer μάλιστα είχε βρεθεί και στον Τελικό του MasterChef δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή της.