Αυτονομία 72 ωρών: Νέες οδηγίες της ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων

Οι συστάσεις της Κομισιόν στους πολίτες της ΕΕ

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Πηγή: Φωτογραφία pexels (Ron Lach)
Αυτονομία 72 Ωρών Συστήνει Η Κομισιόν Στους Πολίτες Της ΕΕ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κομισιόν παρουσίασε νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ετοιμότητα των πολιτών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
  • Οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες για 72 ώρες κατά τη διάρκεια κρίσεων.
  • Η εκπαίδευση ετοιμότητας θα ενσωματωθεί στα σχολικά προγράμματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων από μικρή ηλικία.
  • Τα μέτρα ετοιμότητας θα γίνουν πιο προσβάσιμα για άτομα με αναπηρίες.
  • Η Επιτροπή προτείνει ετήσια Ημέρα Ετοιμότητας της ΕΕ, αρχής γενομένης από το 2027.

Νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ενίσχυση της ετοιμότητας των Ευρωπαίων έδωσε η Κομισιόν. Συγκέντρωση των απαραίτητων ειδών σε μια τσάντα έκτακτης ανάγκης, αλλά και επίγνωση του τρόπου αντίδρασης σε περίπτωση καταστροφής, η Επιτροπή τονίζει ότι η ετοιμότητα ξεκινά με πρακτικά βήματα.

Επιχείρηση Ετοιμότητα: 33 χώρες ζητούν από τους πολίτες να έχουν προμήθειες

Η Κομισιόν προσπαθεί να μην προκαλέσει πανικό, αλλά να προετοιμάσει τους πολίτες της. «Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει ολοένα και πιο συχνές και πολύπλοκες κρίσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ετοιμότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Από την παροχή βοήθειας στους πολίτες για την προστασία τους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης έως τη διασφάλιση ότι τα εθνικά συστήματα πολιτικής προστασίας μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν όταν συμβεί καταστροφή, η ΕΕ παρέχει συγκεκριμένα μέτρα για να καταστήσει την Ευρώπη πιο ανθεκτική», σημειώνει.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Τις συστάσεις παρουσίασε, στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας, η Επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χάτζα Λάχμπιμπ.

Καλύπτουν τέσσερις βασικούς τομείς:

  • Αυτονομία 72 ωρών. Οι πολίτες θα ήταν καλό να μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες κατά τις πρώτες τρεις ημέρες μιας έκτακτης ανάγκης, ενώ κινητοποιείται η δημόσια βοήθεια, μεταξύ άλλων μέσω βασικών προμηθειών έκτακτης ανάγκης και τσαντών έκτακτης ανάγκης.
  • Εκπαίδευση ετοιμότητας: ενσωμάτωση της ετοιμότητας στα προγράμματα σπουδών προσχολικής ηλικίας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και παροχή κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς, βοήθεια στα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες ετοιμότητας από μικρή ηλικία μέσω προσβάσιμων, κατάλληλων για την ηλικία δραστηριοτήτων, χωρίς να δημιουργείται φόβος ή άγχος.
  • Ετοιμότητα χωρίς αποκλεισμούς για την αναπηρία: καθιστώντας τα μέτρα ετοιμότητας πιο συμπεριληπτικά και προσβάσιμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό ετοιμότητας, ώστε κανείς να μην μείνει πίσω.
  • Επικοινωνία κινδύνων και απειλών: βοήθεια στις αρχές να επικοινωνούν τους κινδύνους και τις απειλές πιο αποτελεσματικά, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες λαμβάνουν έγκαιρες, προσβάσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Συνολικά, αυτές οι μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας ετοιμότητας σε όλη την Ευρώπη, διασφαλίζοντας ότι τα άτομα και οι κοινότητες είναι καλύτερα ενημερωμένα, εξοπλισμένα και ικανά να προβλέπουν και να ανταποκρίνονται σε κρίσεις.

Ημέρα Ετοιμότητας της ΕΕ

Για να συμβάλει στην ανάδειξη της ετοιμότητας ως κοινής προτεραιότητας σε όλη την Ευρώπη, η Επιτροπή προτείνει την καθιέρωση μιας ετήσιας Ημέρας Ετοιμότητας της ΕΕ, η οποία θα πραγματοποιείται κάθε 23 Οκτωβρίου, αρχής γενομένης από το 2027. Θα ενθαρρύνει τους πολίτες και τις κοινότητες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην προετοιμασία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ώστε να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τους άλλους.

Η ετήσια εκδήλωση θα αναγνωρίσει επίσης τις προσπάθειες και το έργο των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, των οργανώσεων πολιτικής προστασίας και των κοινοτήτων για την ενίσχυση της ετοιμότητας σε όλη την Ευρώπη.

Η ημερομηνία σηματοδοτεί την επέτειο της ίδρυσης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στις 23 Οκτωβρίου 2001, αναγνωρίζοντας τον ρόλο του στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και στον συντονισμό της αντιμετώπισης καταστροφών εντός και εκτός της ΕΕ τα τελευταία 25 χρόνια.

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