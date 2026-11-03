Εξάρθρωση Κυκλώματος Με Εκβιασμούς Και Χειροβομβίδες

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιασμούς, εκρήξεις με χειροβομβίδες και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα, τα οποία βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται περισσότερες πληροφορίες από τις Αρχές.

Ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι - Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση αποτελούταν από εννέα βασικά μέλη.

Από αυτά, τα τέσσερα είναι ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας: ένας Αλβανός κρατούμενος στις φυλακές Τρικάλων που φέρεται να ήταν ο αρχηγός, ένας Έλληνας Ρομά με καταγωγή από την Αλβανία στις φυλακές Μαλανδρίνου, καθώς και δύο Αιγύπτιοι κρατούμενοι σε Μαλανδρίνο και Αυλώνα.

Παράλληλα, τα πέντε μέλη που βρίσκονταν εκτός φυλακής και δραστηριοποιούνταν στην Αττική συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της σημερινής επιχείρησης.

Στο επίκεντρο της δράσης τους βρίσκονταν δύο καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία εκβίαζαν για «προστασία».

Ενδεικτικά του τρόπου δράσης τους είναι τα αιματηρά χτυπήματα:

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Σεπτεμβρίου 2026, σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη δύο χειροβομβίδων στα δύο καταστήματα, που προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Οκτωβρίου 2026, ακολούθησε νέα ρίψη χειροβομβίδας έξω ακριβώς από το ένα κατάστημα, η οποία από τύχη δεν εξερράγη, τη στιγμή μάλιστα που εντός του καταστήματος βρίσκονταν οκτώ θαμώνες.

Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν την εμπλοκή της οργάνωσης και σε άλλες έκνομες ενέργειες, όπως εμπρησμό σε κατάστημα και υπόθεση εκβίασης σε βάρος ιδιώτη.

Οι έρευνες συνεχίζονται.