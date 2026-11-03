Ο Τραμπ διακόπτει τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ

«Δεν τη χρειάζονται» δήλωσε - Θα σταματήσει στο τέλος του 2026

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«Αιφνιδιασμός» από την απόφαση Τραμπ για διακοπή της βοήθειας στο Ισραήλ (βίντεο ΟPEN)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την διακοπή της ετήσιας στρατιωτικής βοήθειας 3,8 δισ. δολαρίων προς το Ισραήλ στο τέλος του έτους.
  • Η βοήθεια αυτή είχε συμφωνηθεί να διαρκέσει έως το 2028 και ξεκίνησε το 2019.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν χρειάζεται αυτή την υποστήριξη, ενώ ο Νετανιάχου έχει εκφράσει επιθυμία για μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ.
  • Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στο Fox News, εν μέσω κρίσιμων εκλογών στις ΗΠΑ.
  • Η δημοτικότητα του Τραμπ είναι χαμηλή και το κόμμα του κινδυνεύει να χάσει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα τερματίσει στο τέλος του έτους την ετήσια βοήθεια ασφαλείας ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ισραήλ, η οποία επρόκειτο να διαρκέσει έως το 2028, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στο Fox News.

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«Δίνουμε στο Ισραήλ 4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και καταλήξαμε σε συμφωνία πριν από μήνες ότι θα σταματήσουμε» τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, βασικού συμμάχου του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «συμφώνησε».

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 «Το Ισραήλ είναι μια πολύ ευημερούσα χώρα. Δεν το χρειάζονται», συνέχισε ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, πριν προσθέσει: «Θα βοηθήσουμε το Ισραήλ αν το χρειαστεί».

Αυτή η αμερικανική βοήθεια ασφαλείας προς το Ισραήλ ξεκίνησε το 2019 για μια περίοδο δέκα ετών. Η συμφωνία είχε υπογραφεί τρία χρόνια νωρίτερα από τον προκάτοχο του Ντόναλντ Τραμπ, τον Δημοκρατικό Μπαράκ Ομπάμα.

Με βάση αυτή τη συμφωνία, το Ισραήλ λαμβάνει περίπου 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομική βοήθεια ετησίως για αγορές όπλων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει εκφράσει προηγουμένως την επιθυμία του να σταματήσει την εξάρτηση του Ισραήλ από την οικονομική υποστήριξη από τον Αμερικανό σύμμαχό του.

Τον Μάιο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στο CBS News ότι σκόπευε να μειώσει αυτήν την υποστήριξη στο «μηδέν».

 Στη συνέντευξή του στο Fox News σήμερα, μέρα των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών για τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε σχόλια που έκανε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία, Άμπντουλ ελ Σάγεντ από το Μίσιγκαν, μέλος της αριστερής πτέρυγας του κόμματος και επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ.

«Γιατί θα πρέπει να δεχόμαστε επιθέσεις από τρελούς όπως αυτός ο Ελ Σαγέντ», είπε ο πρόεδρος, «όταν το Ισραήλ δεν χρειάζεται αυτή την υποστήριξη».

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, που ξεκίνησε το Ισραήλ σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, αποτελεί πηγή βαθιών διχασμών στις ΗΠΑ, ιδίως μεταξύ των Δημοκρατικών.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε σήμερα του απολογισμού του σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, μερικές ώρες αφότου άνοιξαν τα πρώτα εκλογικά τμήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες για κρίσιμες εκλογές στο μέσο της θητείας του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τους ψηφοφόρους «να διατηρήσουν το μεγαλείο της Αμερικής». «Είμαστε καταπληκτικοί σήμερα. Πριν από δύο χρόνια, ήμασταν σε μια καταστροφική κατάσταση», ισχυρίσθηκε. 

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Η δημοφιλία του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και το κόμμα του μπορεί να χάσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όχι και στη Γερουσία, τα δύο σώματα που συνιστούν το αμερικανικό κοινοβούλιο, το Κογκρέσο.

Τα κύρια θέματα: ο ατέρμονος πόλεμος στο Ιράν που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και η αύξηση του πληθωρισμού, λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου.

"Ο πληθωρισμός μειώθηκε (...) Είδατε ότι το πετρέλαιο έπεσε δέκα δολάρια, ρεκόρ χθες, έπεσε δέκα δολάρια. Και το στενό του Ορμούζ: έχουμε τον πλήρη έλεγχο με τον αποκλεισμό", υποστήριξε ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ.
 

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