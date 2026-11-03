«Αδίστακτοι όσοι το κάνουν»: Το ξέσπασμα της Μαρίας Κανελλοπούλου

Έξαλλη με τη φωτογραφία που δημιουργήθηκε με AI

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Κανελλοπούλου αντέδρασε σε ψεύτικη φωτογραφία της που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη.
  • Η φωτογραφία συνοδεύεται από αναληθείς πληροφορίες για την υγεία της, προκαλώντας την ενόχλησή της.
  • Η ηθοποιός ζητά από τους διαδικτυακούς της φίλους να μην αναπαράγουν την ψεύτικη εικόνα.
  • Ακολουθεί διαδικασία αποκατάστασης μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε πριν από μήνες.
  • Η αποκατάστασή της αναμένεται να διαρκέσει αρκετό χρόνο.

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τη Μαρία Κανελλοπούλου, όταν διαπίστωσε πως κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια ψεύτικη φωτογραφία της, η οποία φέρεται να έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και συνοδεύεται από αναληθείς πληροφορίες για την υγεία της.

Κανελλοπούλου: «Δεν απαντάω στα μηνύματα από ανημποριά»

Η ηθοποιός, η οποία συνεχίζει την προσπάθειά της να αναρρώσει μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε πριν από μερικούς μήνες, δεν έκρυψε την ενόχλησή της για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, επέλεξε να απευθυνθεί δημόσια στους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από το Facebook, θέλοντας να ξεκαθαρίσει πως η εικόνα που διακινείται δεν είναι πραγματική. Παράλληλα, ζήτησε από όσους τη συναντήσουν να μην την κοινοποιήσουν.

«Σκέφτομαι πόσο αδίστακτοι είναι κάποι@ που χρησιμοποιώντας μια κατασκευασμένη φωτογραφία -μια φωτογραφία που ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ δηλαδή!- γράφουν διάφορα που δεν ΙΣΧΥΟΥΝ για την κατάσταση της υγείας μου! Μην την αναπαράγετε σας ικετεύω», έγραψε χαρακτηριστικά.

Μαρία Κανελλοπούλου για την υγεία της: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»

Η περιπέτεια με την υγεία της μετά το τροχαίο

Η Μαρία Κανελλοπούλου βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης, καθώς το τροχαίο ατύχημα που είχε πριν από λίγους μήνες είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο ιερό οστό, όταν το αυτοκίνητό της προσέκρουσε σε τοίχο.

Έκτοτε, ακολουθεί μια δύσκολη και απαιτητική περίοδο αποθεραπείας, με την αποκατάστασή της να αναμένεται να χρειαστεί αρκετό χρόνο.

 

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ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
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