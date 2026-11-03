Γιάννης Τσιμιτσέλης για την κόρη του: «Είναι πολύ λαμπερό πλάσμα»

Όσα είπε ο ηθοποιός για τη σχέση του με τη 13χρονη σήμερα Εύα

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Γιάννης Τσιμιτσέλης: Όσα είπε για τη σχέση με την κόρη του/ βίντεο Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε για την 13χρονη κόρη του, Εύα, και τις κοινές τους δραστηριότητες, όπως το ψάρεμα και το θέατρο.
  • Η Εύα έχει αναπτύξει τον δικό της χαρακτήρα και ο ηθοποιός τονίζει τη σημασία της εμπιστοσύνης μεταξύ γονέα και παιδιού στην εφηβεία.
  • Η Εύα έχει καλύτερη σχέση με τη μητέρα της, Βάσω Λασκαράκη, αλλά ο Τσιμιτσέλης επιθυμεί να διατηρήσει ανοιχτή επικοινωνία μαζί της.
  • Η Εύα πειραματίζεται με διάφορες δραστηριότητες, όπως η μουσική και το βόλεϊ, αναζητώντας τα ενδιαφέροντά της.
  • Ο Τσιμιτσέλης αναφέρθηκε στην τυχαία ενασχόλησή του με το θέατρο, που ξεκίνησε από μια σχολική παράσταση.

Για την κόρη του, Εύα, η οποία σήμερα είναι 13 χρόνων, μίλησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός, αγαπημένες του συνήθειες όπως το ψάρεμα και βέβαια, το θέατρο που είναι μέρος της δουλειάς του, τις έχει μοιραστεί με την Εύα.

«Βέβαια έχει έρθει μαζί μου για ψάρεμα. Έχει ψαρέψει κιόλας, της αρέσει πολύ. Έχει δει και τη φετινή παράσταση. Στο θέατρο την έπαιρνα από πολύ νωρίς. Από πολύ νωρίς  έβλεπε παραστάσεις και ήταν και στο καμαρίνι συνέχεια. Δε μου έχει πει ποτέ και δεν το έχουμε συζητήσει αλήθεια ποτέ για το ποια είναι η πιο αγαπημένη της δουλειά μου, αλλά συνήθως περνάει καλά και ευχάριστα στις κωμωδίες», είπε ο ηθοποιός στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Η Εύα είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Τώρα πια έχει διαμορφώσει έναν δικό της χαρακτήρα, με ό, τι προφυλάξεις μπορεί να έχει από μένα και από τη Βάσω, αλλά βλέπω ότι δημιουργεί έναν χαρακτήρα που εμένα μ΄ αρέσει πάρα πολύ

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο θέμα της εφηβείας, σημειώνοντας πως σε αυτήν την ηλικία το πιο σημαντικό είναι να έχει χτιστεί η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέα και παιδιού. «Έχω την εντύπωση ότι σ' αυτό το σημείο το σημαντικότερο πράγμα είναι να έχει χτιστεί η εμπιστοσύνη. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή να υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτή την ηλικία. Να μπορείς να μοιραστείς με το παιδί τα πάντα και να σου πει τα πάντα», επισήμανε. 

Για τη σχέση που έχει η κόρη τους με τη μητέρα της, Βάσω Λασκαράκη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης επισήμανε πως η Εύα «έχει άλλη σχέση με τη μητέρα της. Μιλάει σίγουρα περισσότερο με τη μητέρα της, γιατί τη ζει και περισσότερες μέρες από μένα, αλλά όχι και εμένα. Κι εμένα μου μιλάει και θα ΄θελα να συνεχίσει. Σίγουρα δεν την κρίνω, ό, τι και να μου πει, δεν την κρίνω. Αυτό που θέλω είναι να μεγαλώσει και να μπορεί να με εμπιστεύεται στα πάντα», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός. 

«Είναι πολύ λαμπερό πλάσμα. Από κει και πέρα θέλω να δω πού θα πάει μόνη της και τι θα θελήσει να κάνει μόνη της. Τώρα πια τα παιδιά ασχολούνται με διάφορα, δηλαδή και η Εύα ασχολήθηκε λίγο με τη μουσική, με το πιάνο. Δεν της πολυάρεσε, το άφησε μετά. Τώρα παίζει βόλεϋ. Της αρέσει το βόλεϊ. Είχε κάνει ρυθμική. Πειραματίζεται να δει τι της αρέσει», ανέφερε επίσης για την κόρη του. 

Ο ίδιος αναφερόμενος στη δική του ενασχόληση με το θέατρο και την υποκριτική είπε πως ήρθε σχεδόν τυχαία, όταν έπαιξε σε θεατρική παράσταση του σχολείου για να αποφύγει το μάθημα. 

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