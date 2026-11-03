Ο Χρήστος Μοίρας έχει ετοιμάσει σήμερα μία συγκλονιστική συνταγή για την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα. Φτιάχνει Πρασόπιτα με Φέτα, έναν φοβερό συνδυασμό, που αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές για την εποχή.
Δείτε βήμα-βήμα τη διαδικασία
Η κλασική συνταγή για ζύμη πίτσας, που φέρνει γευστικές αναμνήσεις
Πρασόπιτα με φέτα
Υλικά για την πίτα
- 4 χωριάτικα φύλλα
- 5 πράσα, καθαρισμένα και κομμένα σε ροδέλες
- 1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
- 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
- 400 γρ φέτα, θρυμματισμένη
- 2 αυγά
- 120 ml κρέμα γάλακτος
- 80 ml ελαιόλαδο
- 1/2 κ.γ. θυμάρι ή ρίγανη
- Αλάτι
- Πιπέρι
Υλικά για το χωριάτικο φύλλο
- 700 γρ σκληρό αλεύρι
- 300 γρ κίτρινο χωριάτικο αλεύρι
- 100 γρ ελαιόλαδο
- 20 γρ αλάτι
- 500-550 γρ νερό
Εκτέλεση
Για το φύλλο
- Ανακατεύω τα δύο άλευρα με το αλάτι, προσθέτω το ελαιόλαδο και σταδιακά το νερό.
- Ζυμώνω μέχρι να αποκτήσω μια μαλακή και λεία ζύμη.
- Τη σκεπάζω και την αφήνω να ξεκουραστεί.
- Χωρίζω τη ζύμη σε 12 μικρά μπαλάκια.
- Για κάθε φύλλο χρησιμοποιώ 3 μπαλάκια, τα ανοίγω ελαφρώς, τα λαδώνω και τα τοποθετώ το ένα πάνω στο άλλο.
- Ανοίγω κάθε τριάδα σε ένα μεγάλο, λεπτό φύλλο, χρησιμοποιώντας το μείγμα αλευριού και κορν φλάουρ για να μην κολλάει.
Για τη γέμιση
- Σε ένα τηγάνι, σοτάρω το κρεμμύδι και το σκόρδο με λίγο ελαιόλαδο.
- Προσθέτω τα πράσα και μαγειρεύω για 10-15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να εξατμιστούν τα υγρά τους.
- Αφήνω τη γέμιση να κρυώσει ελαφρώς. Σε ένα μπολ, χτυπάω τα αυγά με την κρέμα γάλακτος, προσθέτω τη φέτα και ανακατεύω με τα πράσα.
- Αλατοπιπερώνω.
- Λαδώνω ένα ταψί και στρώνω δύο φύλλα από κάτω, λαδώνοντας ανάμεσά τους.
- Απλώνω ομοιόμορφα τη γέμιση και καλύπτω με τα υπόλοιπα δύο φύλλα, λαδώνοντας ανάμεσά τους.
- Γυρίζω τις άκρες προς τα μέσα, λαδώνω την επιφάνεια και χαράζω την πίτα σε κομμάτια.
- Ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C, στις αντιστάσεις, για 50-60 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά.