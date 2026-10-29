Πεντανόστιμο και πικάντικο κοτόπουλο με κάρυ, με μία εξωτική συνταγή

Ένα ινδικό πιάτο που ξεχωρίζει για τη γεύση αλλά και για την εμφάνισή του

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Σήμερα ο Χρήστος Μοίρας μας ταξιδεύει στη μακρινή Ινδία και στις εξωτικές της γεύσεις, με την εκπληκτική συνταγή που έφερε στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα. Φτιάχνει κοτόπουλο με κάρυ και γάλα καρύδας

Πεντανόστιμο και πικάντικο κοτόπουλο με κάρυ, με μία εξωτική συνταγή

Πάμε να δούμε σήμα-βήμα τη διαδικασία. 

Συνταγή για γλυκό με φρουτένια γεύση: Φτιάξτε apple crumble

Κοτόπουλο με καρυ και γάλα καρύδας 

Πεντανόστιμο και πικάντικο κοτόπουλο με κάρυ, με μία εξωτική συνταγή

Υλικά

Πεντανόστιμο και πικάντικο κοτόπουλο με κάρυ, με μία εξωτική συνταγή

  • 800 γρ. φιλέτο μπούτι
  • 400 ml γάλα καρύδας
  • 1 μεγάλο κρεμμύδι
  • 2 σκελίδες σκόρδο
  • 20 γρ. φρέσκο τζίντζερ
  • 2 κ.σ. κάρι σε σκόνη
  • 1 κ.γ. κουρκουμά
  • 1/2 κ.γ. γλυκιά πάπρικα
  • 200 γρ. ντομάτα τριμμένη
  • 150 ml ζωμός κοτόπουλου
  • 30 ml ελαιόλαδο
  • Χυμός από 1/2 λάιμ
  • Αλάτι
  • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • Φρέσκος κόλιανδρος για το σερβίρισμα

Για το συνοδευτικό

  • 300 γρ. ρύζι μπασμάτι

Εκτέλεση

Πεντανόστιμο και πικάντικο κοτόπουλο με κάρυ, με μία εξωτική συνταγή

  • Κόβω το κοτόπουλο σε μπουκιές και το αλατοπιπερώνω.
  • Ζεσταίνω το ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι και σοτάρω το κοτόπουλο σε δυνατή φωτιά μέχρι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές.
  • Το αποσύρω προσωρινά.
  • Στο ίδιο σκεύος σοτάρω το κρεμμύδι ψιλοκομμένο μέχρι να μαλακώσει.
  • Προσθέτω το σκόρδο και το τζίντζερ τριμμένα και συνεχίζω για 1 λεπτό.
  • Ρίχνω το κάρι, τον κουρκουμά και την πάπρικα και ανακατεύω για λίγα δευτερόλεπτα, ώστε να απελευθερωθούν τα αρώματά τους.
  • Προσθέτω την τριμμένη ντομάτα και μαγειρεύω για 3-4 λεπτά.
  • Ρίχνω τον ζωμό και το γάλα καρύδας, ανακατεύω και επαναφέρω το κοτόπουλο στο σκεύος.
  • Σιγομαγειρεύω για 15-20 λεπτά, μέχρι να ψηθεί καλά το κοτόπουλο και να δέσει η σάλτσα.
  • Αν χρειάζεται, αφήνω λίγα λεπτά χωρίς καπάκι για να συμπυκνωθεί.
  • Ολοκληρώνω με τον χυμό λάιμ και διορθώνω το αλάτι.
  • Σερβίρω με το μπασμάτι, βρασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, και φρέσκο κόλιανδρο.
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