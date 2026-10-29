Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από το Σάββατο

Πού θα «χτυπήσουν» οι καταιγίδες

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Η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει περιοχές της χώρας, με βροχές και καταιγίδες να επιμένουν και σήμερα, Πέμπτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Την ίδια ώρα, παραμένουν σε ισχύ οι κόκκινες προειδοποιήσεις για περιοχές της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα, ενώ νέο βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να φέρει εκ νέου βροχοπτώσεις από το Σαββατοκύριακο.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) 

Τα έντονα φαινόμενα έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα στη Μαγνησία και τη Σκιάθο. Στον Πλατανιά Μαγνησίας εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, με το 112 να καλεί τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους. 

Στη Σκιάθο, η άνοδος της στάθμης των υδάτων και η συσσώρευση φερτών υλικών οδήγησαν στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο προς τις Κουκουναριές.

Πλημμύρες στη Μαγνησία – Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Ισχυρές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, με τη Μαγνησία και τις Σποράδες να συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη χώρα.

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από το Σάββατο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του Meteo.gr, έως τις 17:40 καταγράφηκαν:

  • Πορταριά Μαγνησίας: 112 χιλιοστά βροχής.
  • Ζαγορά: 104 χιλιοστά βροχής.
  • Σκιάθος: 102 χιλιοστά βροχής.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σήμερα αναμένονται νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα στην Εύβοια και τα Δωδεκάνησα ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονα τις πρώτες ώρες της ημέρας. Σταδιακά, ωστόσο, αναμένεται να εξασθενήσουν, με τις βροχοπτώσεις να περιορίζονται από το απόγευμα κυρίως στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το meteo, η Αττική θα έχει νεφώσεις και τοπικές βροχές έως το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια του νομού. Στη συνέχεια αναμένεται σταδιακή βελτίωση.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 - 4 μποφόρ στα δυτικά και 4 - 5 μποφόρ στα ανατολικά. Στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 - 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 19 - 22 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 23 βαθμούς.

Στην Αθήνα, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 11 έως 19 βαθμούς.

Καιρός: Παραμένει ο κόκκινος συναγερμός – Ποιες περιοχές χρειάζονται προσοχή

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε περιοχές της ανατολικής Ελλάδας, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Σε κατάσταση κόκκινης προειδοποίησης (Red Code) βρίσκονται, η Μαγνησία, η Λάρισα, οι Σποράδες, η Εύβοια και τα Δωδεκάνησα. Τα έντονα φαινόμενα στις συγκεκριμένες περιοχές αναμένεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα, ενώ στα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Παράλληλα, πορτοκαλί προειδοποίηση αφορά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, καθώς και περιοχές της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, κυρίως τη Φωκίδα, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, όπου αναμένονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Οι πολίτες στις περιοχές που πλήττονται από τα φαινόμενα θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να ενημερώνονται για τυχόν νέα προειδοποιητικά μηνύματα.

Καιρός: Νέα κακοκαιρία από το Σάββατο 

Η πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού δεν αναμένεται να διαρκέσει. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Γιώργου Εμμανουήλ, την Παρασκευή θα επικρατήσει άστατος καιρός, με τοπικές βροχές σε διάφορες περιοχές της χώρας αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά.

Από το Σάββατο, νέο βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα, φέρνοντας τοπικές βροχοπτώσεις που αναμένεται να επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Η επιδείνωση αναμένεται να συνεχιστεί την Κυριακή, καθώς νέο χαμηλό βαρομετρικό σύστημα θα προσεγγίσει τη χώρα από τα δυτικά. Οι περισσότερες βροχές προβλέπονται στις δυτικές και βόρειες περιοχές, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

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